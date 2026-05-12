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Martes, 12 de mayo de 2026
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Juan Camilo Hernández, delantero colombiano del Betis - Foto: EFE
Juan Camilo Hernández, delantero colombiano del Betis - Foto: EFE
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¿Le alcanzará al ‘Cucho’ Hernández su buen rendimiento con Real Betis para ser llamado a la selección Colombia? Estos son los números del delantero durante esta temporada

mayo 12, 2026
Por: Natalya Baquero González
El atacante pereirano ha marcado en todas las competencias que ha afrontado en la vigente campaña el Betis.

Durante la más reciente presentación con el Real Betis, por la fecha 36 de LaLiga de España, el futbolista colombiano, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, se reportó con gol, ampliando su registro con el conjunto español en la vigente temporada y dejando su nombre en el radar de la selección Colombia.

El atacante cafetero fue el encargado de abrir el marcador en la victoria 2 goles 1 de su equipo sobre el Elche C.F., un triunfo que cada vez deja a los béticos más cerca de su gran objetivo de clasificar a los torneos UEFA en la próxima campaña.

La anotación del ‘Cucho’ llegó a tan solo 9 minutos del tiempo inicial; aunque se encontraba rodeado de defensores del equipo visitante, el delantero colombiano no se amilanó. Tras recibir una asistencia cerca del área, se fue de frente al ataque y, en medio de los zagueros, encontró un espacio y mandó un potente remate que cogió fuera de base al arquero y terminó en el fondo de la red, para el 1 por 0.

Con la ventaja a su favor, el Real Betis mantuvo el resultado hasta los 41 de juego, momento en el que apareció Héctor Fort, quien descontó para el Elche C.F.

Aunque las emociones durante la segunda parte del encuentro disminuyeron, los ‘verdiblancos’ terminaron llevándose la victoria, tras la anotación de Pablo Fornals sobre los 68.

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Con el triunfo, el Real Betis se mantiene en la quinta casilla de LaLiga española con 57 puntos a dos fechas, manteniéndose firme en su principal objetivo: quedarse con un cupo a competencias de la UEFA para la próxima temporada, dentro de ellas la Champions League, competencia a la que anhelan clasificar por segunda vez en su historia.

¿A cuántos goles llegó Juan Camilo Hernández con el Betis? ¿Le alcanzará para ir con Colombia al Mundial?

Con el tanto ante el Elche, el delantero pereirano de 27 años llegó a 15 tantos en 39 partidos, en los cuales también ha tenido la oportunidad de hacer 3 asistencias.

El ‘Cucho’ ha marcado en todas las competencias que ha afrontado el Real Betis en la vigente temporada, con un total de 11 goles en LaLiga, 3 en la UEFA Champions League y 1 en la Copa del Rey.

Números que hacen creer a muchos que puede llegar a ser uno de los jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la Copa del Mundo de 2026, en la que la ‘Tricolor’ participará por séptima ocasión.

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Aunque el delantero no ha tenido regularidad dentro del proceso del combinado nacional, sigue demostrándole al técnico Lorenzo que puede ser uno de los grandes aportes en zona ofensiva en el certamen mundialista.

El mismo Juan Camilo ha dejado claro que se siente preparado para afrontar este reto si el técnico así lo desea; por el momento, queda esperar qué decisión toma el estratega argentino que dirige a los cafeteros.

Claro está que enfrente también hay compañeros como Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba, quienes también gozan de un buen presente en sus respectivas ligas.

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