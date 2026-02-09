NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
On the Road

El actor colombiano Antonio Sanint reveló cómo llegó a protagonizar las grandes novelas colombianas

febrero 9, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Con más de 25 años de carrera actoral, Antonio Sanint se ha consolidado como uno de los comediantes y actores más relevantes del país.

En una nueva edición del programa de On The Road con Mauro Giraldo, el actor colombiano Antonio Sanint, recorrió las calles de New York y relató como comenzó su vida laboral y que lo llevó a las pantallas de Colombia.

Sanint ya graduado de actuación, trabajaba en un café, y sin saber un compañero de trabajo le consiguió cinco minutos con un ejecutivo de publicidad para conseguir su pasantía.

En la reunión el actor relató que “así como en las películas, se volteó en una silla giratoria, me miro y me dijo tenes cinco minutos ¿qué querés?”, Sanint detalló que con timidez comenzó a hablar de la “cumbia, de la salsa, de Gabriel García Márquez”, temas que lo llevaron a hablar con el ejecutivo “2 horas” más.

Sanint al igual que Mauro concordó que fue “el poder de la conexión”, en referencia a que el encuentro era de cinco minutos, y Sanint los convirtió en dos horas, de esa manera comenzó su vida profesional.

Años después, con un amigo Sanint se propuso “a dedicarnos 100%” a la comedia, acción que hacía desde el colegio.

Gracias a sus shows de comedia mucha gente lo observaba y de esa forma empezaron a llegar las ofertas de trabajo. “Alicia en el País de las Mercancías” fue el proyecto que lo llevo a participar en grandes producciones.

De esa manera, el colombiano Antonio Sanint se ha consolidado como uno de los actores más relevantes del país, protagonizando producciones en los grandes canales colombianos e internacionales, como Netflix y Disney+.

