Trump habría autorizado a la CIA para una acción encubierta en Venezuela, según The New York Times

En medio de la incertidumbre por la crisis entre Estados Unidos y el régimen venezolano, el New York Times reveló en las últimas horas que Trump habría autorizado los planes de la CIA para una acción encubierta en Venezuela.

Según el rotativo, el presidente dio luz verde a posibles operaciones dentro de Venezuela, pero también ha reanudado las comunicaciones extraoficiales con el régimen de Nicolás Maduro.

Mientras que el Gobierno Trump llevó al mayor portaaviones estadounidense al Caribe, recientemente se han aprobado medidas adicionales para presionar a Venezuela y prepararse para la posibilidad de una campaña militar más amplia, según varias fuentes cercanas a la administración.

Según estas fuentes, Trump ha dado su visto bueno a a las operaciones encubiertas en Venezuela, las cuales podrían tener como objetivo preparar el terreno para futuras acciones.

En paralelo, el republicano dio paso a una nueva ronda de negociaciones que culminaron con la oferta de Nicolás Maduro de renunciar tras una demora de dos años, propuesta que la Casa Blanca rechazó.

“Funcionarios venezolanos han comunicado a los estadounidenses que el Sr. Maduro podría estar dispuesto a renunciar tras un período de transición de dos a tres años, según fuentes cercanas al asunto”, indicó el diario estadounidense.

“Cualquier demora en la renuncia del Sr. Maduro es inaceptable para la Casa Blanca”, agregó el informe.

No obstante, no está claro cuáles serían las acciones encubiertas o cuándo podrían desarrollarse, mientras tanto, se habla de supuestos operativos sabotaje o algún tipo de operaciones cibernéticas, psicológicas o de información.

Sobre las conversaciones que fueron reveladas al mismo tiempo por el NYT, Trump fue el encargado de confirmarlas el pasado domingo:

“Puede que tengamos algunas conversaciones con Maduro, y ya veremos cómo resulta”, dijo el Sr. Trump.