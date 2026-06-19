"Es hora de poner un tigre": ex primer ministro británico Boris Johnson envía mensaje de apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta en Colombia

Este domingo 21 de junio, Colombia acudirá a las urnas para definir al presidente de la nación, unos comicios que se definirán entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De la Espriella y Cepeda se enfrentarán en una segunda vuelta tras obtener el 43% y el 40% de los votos, respectivamente.

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Ante su victoria el pasado 31 de mayo, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella ha recibido el apoyo internacional de múltiples líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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El mandatario norteamericano calificó el 2 de junio al candidato como un “líder inteligente, fuerte y tenaz”.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, dijo en un mensaje publicado en Truth Social.

Recientemente, el ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, también se sumó y mostró su apoyo al aspirante a la Casa de Nariño, haciendo énfasis en el apodo “El Tigre” utilizado por el candidato en su campaña.

“Me sentía orgulloso de la cooperación entre el Reino Unido y Colombia cuando fui Secretario de Relaciones Exteriores y Primer Ministro, especialmente en materia de seguridad y medio ambiente, y por eso me entusiasma mucho conocer los avances que está logrando mi compañero conservador TIGRE ABELARDO en la campaña para las elecciones del domingo. ¡Es hora de poner un TIGRE en el tanque!”, escribió en un mensaje en X.

Diferentes líderes del mundo como el presidente de Argentina, Javier Milei, así como el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, también han mostrado su apoyo al candidato colombiano.