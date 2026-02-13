La Policía de Francia dio de baja a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo

Este viernes, la policía francesa disparó y mató a un individuo que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo.

De acuerdo con lo comunicado por las autoridades del país europeo, la muerte de ese hombre se dio como consecuencia de amenazas a gendarmes en el famoso monumento parisino.

La Fiscalía nacional antiterrorista de Francia, que se hizo cargo del caso, dijo que el sospechoso, un francés nacido en 1978, murió después de ser trasladado al hospital.

También se dio a conocer que el sujeto había sido condenado en 2013 a penas de prisión en Bélgica por atacar a tres agentes de policía.

Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales de la guardia de honor encargada de la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.

El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.

La violencia en Francia presenta un panorama complejo marcado por tensiones políticas, alertas de seguridad y focos de delincuencia urbana.

A pesar de que sigue considerándose un país seguro para viajar, las autoridades mantienen niveles de vigilancia elevados.

Por ejemplo, mantiene su alerta terrorista nacional en la escala más alta mediante despliegues de seguridad reforzado en lugares públicos, escuelas, centros comerciales y monumentos emblemáticos.

Marsella es percibida como una de las ciudades con mayor índice de criminalidad en Europa (superando los 66 puntos en índices de percepción).

Otras ciudades como Grenoble y Lyon también presentan zonas con índices elevados de delincuencia, especialmente en sus periferias.