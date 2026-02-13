NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Francia

La Policía de Francia dio de baja a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Patrulla de la Policía de Francia estacionada cerca al Arco de Triunfo de París - Foto: AFP
De acuerdo con lo comunicado por las autoridades del país europeo, la muerte de ese hombre se dio como consecuencia de amenazas a gendarmes en el famoso monumento parisino.

Este viernes, la policía francesa disparó y mató a un individuo que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo.

De acuerdo con lo comunicado por las autoridades del país europeo, la muerte de ese hombre se dio como consecuencia de amenazas a gendarmes en el famoso monumento parisino.

La Fiscalía nacional antiterrorista de Francia, que se hizo cargo del caso, dijo que el sospechoso, un francés nacido en 1978, murió después de ser trasladado al hospital.

También se dio a conocer que el sujeto había sido condenado en 2013 a penas de prisión en Bélgica por atacar a tres agentes de policía.

Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales de la guardia de honor encargada de la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.

El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.

La violencia en Francia presenta un panorama complejo marcado por tensiones políticas, alertas de seguridad y focos de delincuencia urbana.

A pesar de que sigue considerándose un país seguro para viajar, las autoridades mantienen niveles de vigilancia elevados.

Por ejemplo, mantiene su alerta terrorista nacional en la escala más alta mediante despliegues de seguridad reforzado en lugares públicos, escuelas, centros comerciales y monumentos emblemáticos.

Marsella es percibida como una de las ciudades con mayor índice de criminalidad en Europa (superando los 66 puntos en índices de percepción).

Otras ciudades como Grenoble y Lyon también presentan zonas con índices elevados de delincuencia, especialmente en sus periferias.

Mineros en Colombia - Foto de referencia de EFE
Mina

Explosión en mina de Colombia deja seis personas atrapadas: "No tenemos certeza de si están con vida"

Fotos X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Portaviones, buques, aeronaves y combatientes de élite: EE. UU. publica video de la permanencia de sus fuerzas desplegadas en el Caribe para la Operación Lanza del Sur

El mexicano David Toscana, ganador del Premio Alfaguara 2026. (EFE)
Literatura

El mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara de novela 2026 con su libro ‘El ejército ciego’

Mineros en Colombia - Foto de referencia de EFE
Mina

Explosión en mina de Colombia deja seis personas atrapadas: "No tenemos certeza de si están con vida"

Nicolás Mejía | Foto: AFP
Tenista

Tenista Nicolás Mejía denunció que recibió amenazas de muerte tras clasificar a Colombia en la Copa Davis 2026: "Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar"

Fotos X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Portaviones, buques, aeronaves y combatientes de élite: EE. UU. publica video de la permanencia de sus fuerzas desplegadas en el Caribe para la Operación Lanza del Sur

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

“Este era el DT que necesitaba La Vinotinto”: Se conocen imágenes de los primeros entrenamientos de César Farías en Barcelona de Ecuador

El mexicano David Toscana, ganador del Premio Alfaguara 2026. (EFE)
Literatura

El mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara de novela 2026 con su libro ‘El ejército ciego’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Washington. (EFE)
Gustavo Petro

Presidente Petro dice que Venezuela se encuentra en una "transición entre comillas" después de su reunión con Trump

Cometa | Foto Canva
Cometa

Cuenta regresiva para un cometa cercano a la Tierra que aparecerá solo en dos fechas y desaparecerá para siempre: cuándo pasa y cómo verlo

