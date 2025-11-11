Maduro pide a los trabajadores que se declaren en huelga general en caso de ser derrocado y hasta que sea restituido

En un llamado que sorprendió a más de uno, Nicolás Maduro pidió a todos los trabajadores del país que se declaren en huelga general en caso de ser sacado del poder y hasta que sea nuevamente restituido.

Maduro, que se hace llamar "el presidente obrero", tiene el récord de ser el peor patrono en la historia de Venezuela, cuyos empleados públicos ganan actualmente menos de un dólar al mes y son compensados con bonos que usa como arma de manipulación política.

Pero ante la amenaza que supone el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el Cartel de los Soles, Maduro ha respondido sacando a la calle a la Fuerza Armada, llamando a civiles a alistarse y ejecuta ejercicios de guerra.

Y aunque no acudió a la cumbre de la CELAC en Colombia, envió una carta en la que pide ayuda a los países miembros.

El gobernante pidió este lunes un sacrificio más a los ya maltratados trabajadores.

"Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer un daño, desde el mismo momento en que se decretara la orden de operaciones, movilización y combate de todo el pueblo la clase obrera decretaría una huelga general insurreccional y en este país no se movería un alfiler hasta tanto llegara el 13 de abril, el 13 y el 14 otra vez. El que entendió, entendió", dijo en referencia al 13 de abril del 2001 cuando Chávez regresó al poder tras el golpe de Estado.

Maduro ha satanizado las amenazas de huelga o paro general en el país, empobrecido por sus políticas económicas y bajo un esquema no oficial de dolarización.