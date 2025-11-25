En medio de la presión de Estados Unidos al régimen venezolano con el despliegue militar en el Caribe, se conoció que el presidente Donald Trump tendría intención de conversar directamente con Nicolás Maduro, según publica el portal de noticias Axios.

Según fuentes anónimas de la Administración estadounidense, citadas por el medio, Trump les comunicó a sus asesores que planea hablar con Maduro, sin embargo, se desconoce la fecha en la que se llevaría a cabo esta conversación.

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Víctor Amaya, periodista de Talcual, y la periodista Lourdes Ubieta, analizan el tema en Club de Prensa Washington DC de NTN24.