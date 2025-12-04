Marines estadounidenses son captados en video desembarcando del anfibio Iwo Jima para realizar operaciones en el Caribe

Un grupo de marines estadounidenses fueron captados en video mientras desembarcaron del buque de transporte anfibio clase San Antonio USS, el Iwo Jima Amphibious Ready Group.

La desembarcación de las tropas estadounidenses a mar abierto, de acuerdo con lo que informó el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), se dio con el objetivo de "realizar operaciones con embarcaciones de guerra especial naval de 11 metros mientras se encuentran en el mar Caribe".

En una publicación en su cuenta oficial de X, el comando conjunto, compuesto por más de 1.200 militares, divulgó las imágenes en un video de 25 segundos que muestra el proceso completo desde que los soldados bajan del poderoso buque hasta que abren fuego mientras están a bordo de lanchas de movimiento.

"Los marines estadounidenses con la Unidad 22 Expedicionaria de Marines desembarcan del buque de transporte anfibio clase San Antonio USS San Antonio (LPD 17), Iwo Jima Amphibious Ready Group, para realizar operaciones con embarcaciones de guerra especial naval de 11 metros mientras se encuentran en el mar Caribe", escribieron en el post.

El mensaje precisa que las fuerzas militares estadounidenses se encuentran aún localizadas en el Caribe desde la instrucción que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que el Departamento de Estado designó la semana pasada organización terrorista extranjera.

"Las fuerzas militares estadounidenses se despliegan en el Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur", agregó el Comando, haciendo referencia a la etapa anunciada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, hace tres semanas para "defender la patria, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger" a Estados Unidos "de las drogas que están matando" a su gente.

Este nuevo clip de ejercicios militares se suma a una larga lista de imágenes en las que las fuerzas estadounidenses han mostrado sus operaciones de entrenamiento en la región, en la que ya han actuado contra presuntos grupos criminales.

De acuerdo con lo que Washington ha revelado, más de 80 sospechosos de participar en el narcotráfico han sido eliminados debido más de 20 ataques que Estados Unidos ha efectuado contra embarcaciones que, presuntamente, buscaban transportar sustancias prohibidas hasta territorio norteamericano.

La nueva exhibición del poder militar estadounidense, además, se da en medio de una fuerte presión del Gobierno Trump al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con una llamada que habrían tenido ambos para negociar una salida del poder de quien, según la Casa Blanca, lidera el Cartel de los Soles.

Aunque Caracas confirmó que hubo una llamada "respetuosa y cordial", fuentes cercanas a Trump han revelado a la prensa que el republicano se negó a una serie de condiciones de Maduro bajo las que abandonaría Venezuela y, en cambio, le habría dado un lapso hasta el viernes de la semana pasada para dejar el país.