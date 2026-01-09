"Su gran preocupación es el resto de los presos políticos": abogada de Rocío San Miguel, activista excarcelada por el régimen venezolano

La abogada venezolana y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, recuperó su libertad después de permanecer 700 días detenida en Venezuela y fue trasladada a España, según confirmó su representante legal Theresly Malavé en entrevista con La Tarde de NTN24.

"Absolutamente feliz, incrédula de lo que le estaba pasando", así describió Malavé el estado emocional de San Miguel durante la primera comunicación telefónica tras su liberación.

"Ese año y once meses que estuvo detenida, jamás pudimos tener contacto con ella. Se mantuvo aislada", relató.

La defensora de derechos humanos sufrió además complicaciones médicas que requirieron dos intervenciones quirúrgicas en un brazo tras una caída, según informó a sus representantes legales.

A su vez, señaló que “su gran preocupación es el resto de los presos políticos”.

Malavé fue enfática en afirmar que “las detenciones son netamente políticas y las libertades también" y esas decisiones “no se rigen por el Código Orgánico Procesal Penal”. "Los jueces, honestamente, para decretar privativas y condenar, pero las libertades las da el gobierno", afirmó.

La representante legal explicó que aún no ha tenido acceso a la documentación oficial de la liberación. "Fuimos al tribunal de Rocío hoy y sí está la boleta de excarcelación emanada de un tribunal, pero la decisión, la motivación de esa decisión, todavía no está lista", señaló.

San Miguel fue trasladada primero a una embajada y posteriormente al aeropuerto, desde donde realizó las primeras llamadas a sus abogados y familiares. Se espera que la defensora de derechos humanos permanezca en España, donde tendrá acceso a seguimiento médico y podrá establecer comunicación regular con sus representantes legales para evaluar su situación jurídica.