NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Viernes, 09 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Su gran preocupación es el resto de los presos políticos": abogada de Rocío San Miguel, activista excarcelada por el régimen venezolano

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Theresly Malavé, abogada de la activista Rocío San Miguel, habló en La Tarde de NTN24 sobre la liberación de la activista de derechos humanos que viajó a Madrid, España, tras su excarcelación.

La abogada venezolana y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, recuperó su libertad después de permanecer 700 días detenida en Venezuela y fue trasladada a España, según confirmó su representante legal Theresly Malavé en entrevista con La Tarde de NTN24.

"Absolutamente feliz, incrédula de lo que le estaba pasando", así describió Malavé el estado emocional de San Miguel durante la primera comunicación telefónica tras su liberación.

"Ese año y once meses que estuvo detenida, jamás pudimos tener contacto con ella. Se mantuvo aislada", relató.

o

La defensora de derechos humanos sufrió además complicaciones médicas que requirieron dos intervenciones quirúrgicas en un brazo tras una caída, según informó a sus representantes legales.

A su vez, señaló que “su gran preocupación es el resto de los presos políticos”.

Malavé fue enfática en afirmar que “las detenciones son netamente políticas y las libertades también" y esas decisiones “no se rigen por el Código Orgánico Procesal Penal”. "Los jueces, honestamente, para decretar privativas y condenar, pero las libertades las da el gobierno", afirmó.

La representante legal explicó que aún no ha tenido acceso a la documentación oficial de la liberación. "Fuimos al tribunal de Rocío hoy y sí está la boleta de excarcelación emanada de un tribunal, pero la decisión, la motivación de esa decisión, todavía no está lista", señaló.

o

San Miguel fue trasladada primero a una embajada y posteriormente al aeropuerto, desde donde realizó las primeras llamadas a sus abogados y familiares. Se espera que la defensora de derechos humanos permanezca en España, donde tendrá acceso a seguimiento médico y podrá establecer comunicación regular con sus representantes legales para evaluar su situación jurídica.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel

Presos políticos

Régimen de Maduro

Madrid

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su gran preocupación es el resto de los presos políticos": abogada de Rocío San Miguel, activista excarcelada por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Ninguno de ellos sabía que Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela”: Fátima Sequea, mujer que tiene cinco presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Virus

Fiebre, flema y malestar general: El virus circulante que tiene a los venezolanos "engripados"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Ucrania

Estos son los 20 puntos del plan de paz para Ucrania propuesto por Trump y Zelenski

Virus

Fiebre, flema y malestar general: El virus circulante que tiene a los venezolanos "engripados"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Christopher Landau - Foto EFE
Cae el régimen de Maduro

Subsecretario de Estado de Estados Unidos celebra "un nuevo amanecer para Venezuela": "El tirano se ha ido"

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Puede una persona con estatus legal tener problemas con Migración en EE.UU.? Esto explica un abogado

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

Nueva tarifa de inmigración para permisos de viaje en EE.UU.: ¿quiénes deben pagar y cuándo?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre