NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Jugadores de la selección de Argentina desconvocados para el juego ante Angola - Foto: AFP
Jugadores de la selección de Argentina desconvocados para el juego ante Angola - Foto: AFP
Selección Argentina

Novedades en la selección de Argentina: tres jugadores fueron desconvocados tras no cumplir con requisitos del esquema de vacunas

noviembre 10, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los jugadores de la albiceleste no cumplieron con uno de los requisitos indispensables para ingresar a territorio africano, donde enfrentarán a su similar de Angola.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Por medio de un comunicado, la Federación Argentina de Fútbol (AFA) dio a conocer que tres de los jugadores, de los 24 convocados por el técnico Lionel Scaloni, fueron desafectados para el juego amistoso ante la selección de Angola el próximo 14 de noviembre.

Esto se debe a que los futbolistas no lograron acceder a tiempo a los trámites sanitarios relacionados con la vacuna de la fiebre amarilla, la cual es uno de los requisitos indispensables para ingresar a la nación africana.

Los jugadores que fueron desconvocados en esta oportunidad son Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. “Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”, manifestó la AFA.

A estos tres jugadores se les suma el centrocampista que milita en la Premier League, Enzo Fernández, quien fue desafectado de la convocatoria de la selección de Argentina, esto debido a que padece una lesión.

o

“El mediocampista del Chelsea padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”, expresó la Federación Argentina de Fútbol por medio de un comunicado público en la página oficial de la entidad.

Ante las bajas obligadas, el técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, tuvo que hacer dos llamados de última hora para suplir la ausencia en el frente de ataque y en defensa. El entrenador convocó a los jugadores Emiliano Buendía, extremo del Aston Villa, y a Kevin Mac Allister, defensor de Royale Union Saint-Gilloise, este último con un gran presente en el fútbol de Bélgica.

Buendía retorna después de un buen tiempo a la absoluta, mientras que Kevin, quien es hermano de Alexis Mac Allister, tiene su primer llamado a la selección de Argentina.

o

Pensando en lo que será su participación en la Copa del Mundo de 2026, la Albiceleste cerrará su ciclo preparatorio en este 2025, en la fecha FIFA del mes de noviembre ante la selección africana de Angola, con la cual se enfrentará el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda.

Temas relacionados:

Selección Argentina

Lionel Scaloni

Vacuna

Fiebre amarilla

Convocatoria

Amistoso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

José Daniel Ferrer arremete contra Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Cada vez más cerca de otro récord: así fue el gol 950 de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en la liga Saudí

Messi | Foto: AFP
Messi

Messi se quedó con la Bota de Oro 2025 de la MLS tras anotar un triplete en la goleada del Inter Miami ante el Nashville

Lionel Messi en derrota del Inter de Miami - Foto AFP
Lionel Messi

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami; seguirá en la MLS por varios años

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Cada vez más cerca de otro récord: así fue el gol 950 de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en la liga Saudí

Alineación cósmica | Foto Canva
Luna

Una alineación cósmica iluminará el cielo a inicios de noviembre: consejos para observarla desde Colombia y Venezuela

Miguel Uribe Londoño - Foto NTN24/ Nicolás Maduro y Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

Así fue la defensa "categórica" del régimen de Venezuela a Gustavo Petro tras ser incluido en la Lista Clinton

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump se quejó de la foto que usó la revista Time para destacar su esfuerzo en el acuerdo de paz entre Hamás e Israel: "Me han 'borrado' el pelo"

Presos políticos en Venezuela

Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

Tragedia en España por enormes inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana - Foto AFP
España

España conmemora el primer aniversario de mortíferas inundaciones que dejaron 237 muertos, la mayoría en Valencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre