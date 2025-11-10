Novedades en la selección de Argentina: tres jugadores fueron desconvocados tras no cumplir con requisitos del esquema de vacunas

Por medio de un comunicado, la Federación Argentina de Fútbol (AFA) dio a conocer que tres de los jugadores, de los 24 convocados por el técnico Lionel Scaloni, fueron desafectados para el juego amistoso ante la selección de Angola el próximo 14 de noviembre.

Esto se debe a que los futbolistas no lograron acceder a tiempo a los trámites sanitarios relacionados con la vacuna de la fiebre amarilla, la cual es uno de los requisitos indispensables para ingresar a la nación africana.

Los jugadores que fueron desconvocados en esta oportunidad son Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. “Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”, manifestó la AFA.

A estos tres jugadores se les suma el centrocampista que milita en la Premier League, Enzo Fernández, quien fue desafectado de la convocatoria de la selección de Argentina, esto debido a que padece una lesión.

“El mediocampista del Chelsea padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”, expresó la Federación Argentina de Fútbol por medio de un comunicado público en la página oficial de la entidad.

Ante las bajas obligadas, el técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, tuvo que hacer dos llamados de última hora para suplir la ausencia en el frente de ataque y en defensa. El entrenador convocó a los jugadores Emiliano Buendía, extremo del Aston Villa, y a Kevin Mac Allister, defensor de Royale Union Saint-Gilloise, este último con un gran presente en el fútbol de Bélgica.

Buendía retorna después de un buen tiempo a la absoluta, mientras que Kevin, quien es hermano de Alexis Mac Allister, tiene su primer llamado a la selección de Argentina.

Pensando en lo que será su participación en la Copa del Mundo de 2026, la Albiceleste cerrará su ciclo preparatorio en este 2025, en la fecha FIFA del mes de noviembre ante la selección africana de Angola, con la cual se enfrentará el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda.