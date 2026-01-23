NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Narcotráfico

Exdeportista olímpico es capturado por EE. UU. tras ser señalado de ser un capo del narcotráfico: "Es la versión moderna de Pablo Escobar"

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cartel de recompensa por exatleta olímpico - Foto: AFP
Según el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, el exatleta olímpico se entregó en la embajada estadounidense.

El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por Estados Unidos de haberse convertido en capo narcotraficante, fue detenido en México y entregado al FBI, informaron autoridades de ambos países este viernes.

Wedding, de 44 años, es uno de los 10 más buscados del FBI, que ofrecía 15 millones de dólares por información que llevase a su captura.

Es señalado por esta agencia estadounidense de haber dirigido operaciones de transporte de cocaína desde Colombia hacia Canadá, a través de México, como miembro del cártel de Sinaloa.

"Este individuo y su organización Cartel de Sinaloa inundaron de narcóticos las calles de Norteamérica, mataron a muchos de nuestros jóvenes y corrompieron a muchos de nuestros ciudadanos", declaró el jefe del FBI, Kash Patel, en una rueda de prensa a su llegada al aeropuerto de Ontario, en California.

"Es la versión moderna de El Chapo, es la versión moderna de Pablo Escobar", enfatizó, al aludir a los más célebres narcotraficantes latinoamericanos.

Según el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, el exatleta olímpico se entregó en la embajada estadounidense.

"El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos llevando consigo" a Wedding, explicó el ministro mexicano en la red social X.

"Se cree que Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y es buscado desde 2024 por cargos de tráfico de cocaína y asesinato", añadió por su parte el director del FBI también en X.

Junto al canadiense también fue entregada al FBI "una persona no estadounidense" que está en la lista de los 10 más buscados por el FBI, aseguró Harfuch, sin más detalles.

Siete personas presuntamente vinculadas a la operación de contrabando de cocaína de Wedding fueron detenidas en Canadá en noviembre, entre ellas su abogado, y Estados Unidos ha solicitado su extradición.

Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, donde terminó 24º en el eslalon gigante paralelo.

Wedding, conocido también como "El Jefe", "Giant" y "Public Enemy", está acusado de enviar cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.

Temas relacionados:

Narcotráfico

Juegos Olímpicos

Atleta

Australia

México

Narcotraficantes

FBI

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

