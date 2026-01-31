NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
Estados Unidos

Enviado de EE.UU. reporta conversaciones "constructivas" con Rusia sobre Ucrania

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
La reunión se celebró justo un día antes de que los negociadores ucranianos y rusos se encuentren en Abu Dabi para debatir un plan de paz apoyado por Estados Unidos.

El enviado especial del presidente Donald Trump Steve Witkoff celebró el sábado haber mantenido conversaciones "constructivas" en Florida con el enviado ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania.

La reunión se celebró justo un día antes de que los negociadores ucranianos y rusos se encuentren en Abu Dabi para debatir un plan de paz apoyado por Estados Unidos.

"Nos sentimos alentados por esta reunión, que demuestra que Rusia está trabajando por la paz en Ucrania", escribió en su cuenta de X, donde indicó que la delegación estadounidense también incluía al secretario del Tesoro, Scott Bessent; al yerno del presidente, Jared Kushner; y al consejero de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

Una fuente cercana a las negociaciones había informado a la AFP el sábado que el encuentro había comenzado a las 8H00 locales (13H00 GMT).

Dmitriev, el principal enviado económico del presidente ruso Vladimir Putin, se reunió con Witkoff y Kushner en enero, al margen del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

o

También mantuvo conversaciones con negociadores estadounidenses sobre Ucrania en una visita a Miami en diciembre.

Está previsto que la segunda ronda de conversaciones en Abu Dabi comience el domingo, aunque el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que el calendario puede sufrir alteraciones debido a la crisis entre Estados Unidos e Irán.

Los equipos de Ucrania y Rusia se reunieron el viernes y el sábado de la semana pasada en Abu Dabi en sus primeras negociaciones cara a cara sobre el plan de paz impulsado por Trump.

Estados Unidos afirma que ambas partes están cerca de alcanzar un acuerdo, pero hasta ahora no han sido capaces de llegar a un compromiso. El principal escollo es la cuestión de la repartición territorial de algunas zonas de Ucrania, según Kiev.

El Kremlin afirmó el viernes que Putin había aceptado una petición de Trump para poner detener temporalmente los ataques contra Ucrania.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Rusia

Ucrania

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Economia ambiental-Foto: Canva
Cambio Climático

2025: el año en que el clima extremo pasó la factura más alta al planeta

Guatemala en estado de sitio - Foto referencia: AFP
Guatemala

“Estamos enfrentando estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”: analista sobre la ola de violencia por las pandillas en Guatemala

Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Economia ambiental-Foto: Canva
Cambio Climático

2025: el año en que el clima extremo pasó la factura más alta al planeta

Guatemala en estado de sitio - Foto referencia: AFP
Guatemala

“Estamos enfrentando estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”: analista sobre la ola de violencia por las pandillas en Guatemala

Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Tormenta de nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Texas

Así quedó Texas tras la masiva tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos

El tenista serbio Novak Djokovic. (AFP) (3)
Novak Djokovic

"Eres un mago": Novak Djokovic protagoniza llamativo diálogo en vivo con tenista sudamericano que anticipó la que sería la final del Abierto de Australia

Cambio Climático - Foto Canva
Calentamiento Global

Datos oficiales confirman que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados

Yeison Jiménez tras su fallecimiento
Colombia

"Voy a pensar que estás de gira": el desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre