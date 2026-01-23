Canciller de Colombia y secretario de Estado de EE. UU. sostienen llamada para pulir detalles del encuentro Trump - Petro en Washington: "se reafirmó el deseo que sea exitoso"

Durante la mañana de este viernes, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvo una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Esto, en el marco de la preparación de una reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, pautada para el próximo 3 de febrero.

VEA TAMBIÉN Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos o

En el contacto telefónico, de acuerdo con la Cancillería de Colombia, “se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que el encuentro en Washington sea exitoso”.

Vía X (Twitter), la institución colombiana compartió un comunicado al respecto. “Se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, se lee en la circular.

A su vez, la notificación continúa: “De igual forma, en la conversación se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”.

“Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”, añade el comunicado.

La reciente tensión entre Petro y Trump experimentó un cambio significativo tras una llamada telefónica "constructiva" de aproximadamente una hora el pasado 7 de enero de 2026.

Dicho diálogo permitió pasar de un ambiente de amenazas de acción militar y descalificaciones personales a un tono de cautela y diplomacia.

Tras la llamada, ambos ejecutivos acordaron una reunión presencial en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero de 2026.

Discutieron principalmente sobre la política antidrogas, la crisis en Venezuela (tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE. UU.) y la seguridad regional.

El titular de la Casa Blanca, en esa línea, calificó la conversación como un "honor" y destacó la iniciativa de Petro de llamarlo para explicar la situación de las drogas.