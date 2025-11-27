NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Vuelos cancelados

Maduro comienza a suspender licencias de aerolíneas que paralizaron vuelos a Venezuela por seguridad

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Alerta para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela - Foto EFE
El argumento es que contribuyen a "acciones terroristas".

El régimen de Maduro comenzó la noche del miércoles a revocar los permisos de varias aerolíneas que decidieron suspender los vuelos desde y hasta Venezuela tras el alerta de seguridad emitida por Estados Unidos.

La administración Trump mantiene en el Caribe el mayor despliegue militar jamás visto en los últimos tiempos, para combatir el narcotráfico y directamente se ha enfilado contra el Cartel de los Soles, que tiene sus orígenes en Venezuela y del que acusa a Maduro de encabezar.

Debido al último llamado de advertencia de Estados Unidos, varias aerolíneas decidieron suspender sus vuelos desde y hasta Venezuela, afectando unos 33 rutas a la semana, por lo que el régimen advirtió a las empresas que retomaran los itinerarios o se verían sancionados.

Como se mantuvo la medida de suspensión, el INAC, decidió castigar a las empresas y revocarles el permiso de operación en Venezuela.

La medida dicta:

Con fecha 26 de noviembre del 2025 se publicó en la Gaceta Oficial Nro. 43264 de la República Bolivariana de Venezuela la revocación de la concesión a las siguientes líneas aéreas:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal)

Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA)

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA)

Turkish Airlines

GOL Linhas Aereas S.A.

El régimen alega que lo hace contra estas empresas "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía".

