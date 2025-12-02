NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Copa América

Este es el país de América que tiene conversaciones avanzadas para albergar la Copa América de 2028

diciembre 2, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Final Copa América 2024, Colombia vs. Argentina - Foto AFP
Final Copa América 2024, Colombia vs. Argentina - Foto AFP
La Conmebol también está considerando a Argentina y Ecuador como posibles países anfitriones.

Un país del continente americano tiene conversaciones avanzadas para albergar la Copa América de 2028, que sucederá la edición de Estados Unidos 2024 en la que la selección de Argentina se proclamó campeona tras derrotar a Colombia en la final.

A dos años y medio de una nueva edición principal torneo internacional oficial de fútbol masculino en Sudamérica algunas federaciones han mostrado su interés por acoger la competencia.

o

Sin embargo, y de acuerdo con lo informado por el medio de comunicación deportivo que pertenece a The New York Times Company, The Athletic, uno de los países se habría adelantado en la carrera por ser sede de la próxima edición de la Copa América.

Se trata de Estados Unidos, que tiene "en marcha conversaciones" para volver a alojar la competición organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según publicó The Athletic.

La Conmebol, que es a su vez el organismo rector del fútbol sudamericano, se encuentra en diálogos con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, (Concacaf), que representa a esas tres regiones, sobre la posibilidad de unirse a un apretado calendario deportivo estadounidense en 2028.

o

Los Juegos Olímpicos de Verano, cabe resaltar, se celebrarán ese año en Los Ángeles a partir del 14 de julio.

La final de la Copa América 2024 tuvo lugar el 14 de julio, lo que significa que probablemente habría que ajustar las fechas para evitar una superposición con el certamen de balompié sudamericano en los Juegos de Verano.

El informe de The Athletic, no obstante, se señala que la Conmebol también está considerando a Argentina y Ecuador como posibles países anfitriones, pese a la alta interacción con Estados Unidos.

Un acuerdo entre ambas federaciones de fútbol en 2024 permitió que seis equipos de la Concacaf se unieran a las 10 naciones de la Conmebol en la competencia.

La selección masculina de Estados Unidos representó a la Concacaf junto con México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Jamaica.

La única otra vez, aparte de la de 2024, que Estados Unidos fue sede de la Copa América, fue en 2016, en la recordada Copa América Centenario, de la que salió campeón Chile tras vencer a la Albiceleste.

Argentina, precisamente, es defensora del título al haber derrotado a La Tricolor 1 a 0, el 14 de julio de 2024, en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

Un total de 1,6 millones de fanáticos asistieron a aquel torneo, en el que Estados Unidos, como anfitrión, no logró superar la fase de grupos.

La atención mundial del fútbol ya está centrada en Norteamérica, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

o

Un oficial de prensa de la Conmebol declaró a The Athletic que "no hay nada concreto en este momento" y la Concacaf, por su parte —según lo publicado— no les respondió sus solicitudes en las que se les cuestionaba al respecto.

