“A quienes se les ha dado la excarcelación no se les da una libertad plena”: Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones

Cientos de familiares de presos políticos en Venezuela que llevan cerca de 16 días de vigilia a las afueras de los diferentes centros carcelarios han expresado su rechazo ante los últimos pronunciamientos de la nueva cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, quien asegura que se han adelantado cerca de 600 excarcelaciones. Las cifras que Rodríguez expone no contrastan con las expuestas por las diferentes ONG y organizaciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Priones.

Para Prado, desde el anuncio hecho por el jefe de Asamblea ilegítima de Venezuela de un número considerable de excarcelaciones el pasado 8 de enero, “se desprende una incertidumbre para toda una población que tiene más de 1000 personas privadas de la libertad en una detención totalmente arbitraria”.

El invitado hizo énfasis en el llamado que han hecho las diferentes organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para que “se produzca una liberación de todos y sin restricciones, porque resulta que a todas las personas a las que les han dado este tipo de excarcelación no se les da una libertad plena, sino que les dan unas medidas cautelares”.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que es necesario que se adelante “una amnistía general, y que todos los presos estén en libertad".

También en La Tarde de NTN24 habló Ángeles Tirado, quien tiene cinco familiares privados de la libertad bajo el régimen, y algunos de ellos le han comentado que en medio de su detención en estos centros carcelarios han sido víctimas de “tortura”.

Ella señala que en medio de la vigilia que se viene adelantando en el Rodeo I "nos mandaban todos los cuerpos policiales para amenazar que nos fuéramos de allí”.

Para finalizar, hizo un llamado a Jorge Rodríguez y a Delcy para que cumplan su palabra y liberen a todos los presos políticos, ya que “ellos son personas inocentes”, que están privados de la libertad por el simple hecho de “pensar distinto a la dictadura”.