NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Sábado, 24 de enero de 2026
Familiares de presos políticos

“A quienes se les ha dado la excarcelación no se les da una libertad plena”: Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Familiares de los presos políticos siguen a la espera de la liberación de sus seres queridos y rechazan la cifra entregada por Delcy Rodríguez de excarcelados. _

Cientos de familiares de presos políticos en Venezuela que llevan cerca de 16 días de vigilia a las afueras de los diferentes centros carcelarios han expresado su rechazo ante los últimos pronunciamientos de la nueva cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, quien asegura que se han adelantado cerca de 600 excarcelaciones. Las cifras que Rodríguez expone no contrastan con las expuestas por las diferentes ONG y organizaciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Priones.

Para Prado, desde el anuncio hecho por el jefe de Asamblea ilegítima de Venezuela de un número considerable de excarcelaciones el pasado 8 de enero, “se desprende una incertidumbre para toda una población que tiene más de 1000 personas privadas de la libertad en una detención totalmente arbitraria”.

El invitado hizo énfasis en el llamado que han hecho las diferentes organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para que “se produzca una liberación de todos y sin restricciones, porque resulta que a todas las personas a las que les han dado este tipo de excarcelación no se les da una libertad plena, sino que les dan unas medidas cautelares”.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que es necesario que se adelante “una amnistía general, y que todos los presos estén en libertad".

También en La Tarde de NTN24 habló Ángeles Tirado, quien tiene cinco familiares privados de la libertad bajo el régimen, y algunos de ellos le han comentado que en medio de su detención en estos centros carcelarios han sido víctimas de “tortura”.

Ella señala que en medio de la vigilia que se viene adelantando en el Rodeo I "nos mandaban todos los cuerpos policiales para amenazar que nos fuéramos de allí”.

Para finalizar, hizo un llamado a Jorge Rodríguez y a Delcy para que cumplan su palabra y liberen a todos los presos políticos, ya que “ellos son personas inocentes”, que están privados de la libertad por el simple hecho de “pensar distinto a la dictadura”.

Temas relacionados:

Familiares de presos políticos

Excarcelaciones

Libertad

Amnistía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“A quienes se les ha dado la excarcelación no se les da una libertad plena”: Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Referencia de una Central Nuclear | Foto Canva
Central Nuclear

Gobierno reactivó la central nuclear más grande del mundo y la apagaron al día siguiente por una alarma inesperada

Giorgia Meloni y Donald Trump se reúnen / FOTO: AFP
Giorgia Meloni

Giorgia Meloni dice que espera poder nominar a Trump al Nobel de la Paz si pone fin a la guerra en Ucrania

Captura de Nicolás Maduro, quien comparecerá ante la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Referencia de una Central Nuclear | Foto Canva
Central Nuclear

Gobierno reactivó la central nuclear más grande del mundo y la apagaron al día siguiente por una alarma inesperada

Giorgia Meloni y Donald Trump se reúnen / FOTO: AFP
Giorgia Meloni

Giorgia Meloni dice que espera poder nominar a Trump al Nobel de la Paz si pone fin a la guerra en Ucrania

Captura de Nicolás Maduro, quien comparecerá ante la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Antonio Ledezma | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Bandera de Venezuela | Foto: AFP
Venezuela

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Luis Díaz del Bayern Munich celebra con su compañero de equipo Harry Kane después de marcar el gol del 0-3 durante el partido de fútbol de la Bundesliga-Foto: EFE
Luis Díaz

Bayern Múnich destaca que de lo mejor que le pasó al equipo en 2025 fue contratar al jugador colombiano Luis Díaz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre