Martes, 10 de marzo de 2026
Canadá

Hombres dispararon contra el consulado de Estados Unidos en Canadá cuando había gente dentro del edificio

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
En el sitio, los agentes policiales “encontraron evidencia consistente con un disparo de arma de fuego, incluyendo daños en el vidrio y la puerta del edificio, así como casquillos de bala en la escena”.

Este martes, el consulado de Estados Unidos en Toronto (Canadá) fue blanco de un ataque con arma de fuego en horas de la mañana, aunque la Policía local no reportó víctimas mortales.

De acuerdo con los informes, las autoridades atendieron llamadas antes del amanecer sobre disparos contra la sede diplomática, ubicada en el centro de dicha ciudad, considerada la más grande del país.

En un mensaje de X, la Policía dijo que se movilizó al lugar para atender el incidente, descartando víctimas durante el ataque.

Según los informes, el hecho ocurrió a las 5:29 a.m. cuando un Honda CR-V blanco viajaba hacia el oeste por Dundas Street West, giró hacia el sur por University Avenue y se detuvo frente al Consulado de Estados Unidos.

Posteriormente, dos hombres salieron del vehículo y dispararon varias veces contra el edificio y volvieron a ingresar al vehículo para emprender la huída.

Finalmente, reportaron que había gente dentro del edificio en ese momento, pero no se reportaron heridos.

Actualmente, los investigadores están trabajando para identificar testigos, revisar imágenes de video del área y reunir evidencia adicional que pueda ayudar a determinar quién es responsable.

Según la Agencia de Noticias AFP, el pasado fin de semana, un grupo de manifestantes acudió a las afueras del lugar para llevar a cabo una protesta en contra de los ataques de Estados Unidos junto a Irán contra el régimen de Irán.

