Tamara Suju cuestionó la propuesta de "diálogo político" de Delcy Rodríguez, ya que la considera una estrategia para mantenerse en el poder

La abogada venezolana de derechos humanos, Tamara Sujú, cuestionó a la nueva cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, por su propuesta de “diálogo político”, la cual considera una estrategia para mantenerse en el poder.

“Venezuela: la criminal Delcy Eloyna quiere 'diálogo político' que la lleve a permanecer usurpando el poder junto a la estructura criminal transnacional que continúa intacta, sin el REO Nicolás y Cilita”, indicó Sujú por medio de su cuenta de X.

Para la también directora del Centro para la Apertura de América Latina (CASLA Institute), esta propuesta es inadmisible, teniendo en cuenta la actual situación que se vive en Venezuela, donde aún la represión es latente.

“Con más de mil venezolanos secuestrados en los centros de torturas, incluyendo líderes de partidos políticos del Comando con Venezuela, y con la mordaza y amenaza de volver a encarcelar a los que han excarcelado”, añadió.

Para la abogada, “se descubre que (Delcy) solo ha simulado aceptar la tutela de la transición que quiere llevar el gobierno de Donald Trump porque es la única forma de permanecer en el poder, y utilizan el oxígeno para reorganizarse, vaciar los partes de armas de la PNB y llevárselas a bunkers en los alrededores de Caracas y otras ciudades del país, poner altos oficiales de su confianza en mandos estratégicos de los Zodi y Redi y organismos de inteligencia, y armar hasta los dientes a los paramilitares (colectivos) en Caracas y ciudades claves del interior”.

Esto, haciendo referencia a los últimos movimientos que la encargada del régimen ha hecho dentro de las fuerzas militares durante los últimos días, lo cual deja ver que “ellos no quieren una transición, sino una retoma del poder con armas”.

Para Tmara Sujú, el audio que se conoció de Delcy ante las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) sobre la captura de Nicolás Maduro es solo para “victimizarse” y esconder sus verdaderas intenciones.

“Mientras tanto, pone a rodar un audio falso para justificarse y victimizarse ante las bases de la UBCH y los cómplices internacionales. Plan macabro en pleno desarrollo…”, sentenció.