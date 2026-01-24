NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Sábado, 24 de enero de 2026
Régimen venezolano

Tamara Suju cuestionó la propuesta de "diálogo político" de Delcy Rodríguez, ya que la considera una estrategia para mantenerse en el poder

enero 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
Tamara Sujú y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Tamara Sujú y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Para Sujú, los últimos movimientos que la encargada del régimen ha hecho dentro de las fuerzas militares son con la intención de fomentar una “retoma del poder con armas”.

La abogada venezolana de derechos humanos, Tamara Sujú, cuestionó a la nueva cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, por su propuesta de “diálogo político”, la cual considera una estrategia para mantenerse en el poder.

o

“Venezuela: la criminal Delcy Eloyna quiere 'diálogo político' que la lleve a permanecer usurpando el poder junto a la estructura criminal transnacional que continúa intacta, sin el REO Nicolás y Cilita”, indicó Sujú por medio de su cuenta de X.

Para la también directora del Centro para la Apertura de América Latina (CASLA Institute), esta propuesta es inadmisible, teniendo en cuenta la actual situación que se vive en Venezuela, donde aún la represión es latente.

“Con más de mil venezolanos secuestrados en los centros de torturas, incluyendo líderes de partidos políticos del Comando con Venezuela, y con la mordaza y amenaza de volver a encarcelar a los que han excarcelado”, añadió.

Para la abogada, “se descubre que (Delcy) solo ha simulado aceptar la tutela de la transición que quiere llevar el gobierno de Donald Trump porque es la única forma de permanecer en el poder, y utilizan el oxígeno para reorganizarse, vaciar los partes de armas de la PNB y llevárselas a bunkers en los alrededores de Caracas y otras ciudades del país, poner altos oficiales de su confianza en mandos estratégicos de los Zodi y Redi y organismos de inteligencia, y armar hasta los dientes a los paramilitares (colectivos) en Caracas y ciudades claves del interior”.

o

Esto, haciendo referencia a los últimos movimientos que la encargada del régimen ha hecho dentro de las fuerzas militares durante los últimos días, lo cual deja ver que “ellos no quieren una transición, sino una retoma del poder con armas”.

Para Tmara Sujú, el audio que se conoció de Delcy ante las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) sobre la captura de Nicolás Maduro es solo para “victimizarse” y esconder sus verdaderas intenciones.

“Mientras tanto, pone a rodar un audio falso para justificarse y victimizarse ante las bases de la UBCH y los cómplices internacionales. Plan macabro en pleno desarrollo…”, sentenció.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Tamara Sujú

Delcy Rodríguez

Transición democrática

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Un niño no debería estar nunca bajo la policía migratoria”: experto ante el caso del menor ecuatoriano detenido por la ICE

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Captura de Maduro | Fotos EFE
Europa

Europa reacciona a la captura de Nicolás Maduro entre el apoyo cauteloso y fuertes críticas

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"En Venezuela continúa el encarcelamiento de presos políticos que están enfermos": activista tras nuevas excarcelaciones del régimen de Maduro

Donald Tusk, primer ministro de Polonia - Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Primer ministro de Polonia asegura que Rusia fue quien rechazó el plan de paz propuesto por Washington para un cese a la guerra con Ucrania

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kylian Mbappé y Xabi Alonso - Foto AFP
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé rompe el silencio tras despido de Xabi Alonso del Real Madrid

Captura de Maduro | Fotos EFE
Europa

Europa reacciona a la captura de Nicolás Maduro entre el apoyo cauteloso y fuertes críticas

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"En Venezuela continúa el encarcelamiento de presos políticos que están enfermos": activista tras nuevas excarcelaciones del régimen de Maduro

Donald Tusk, primer ministro de Polonia - Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Primer ministro de Polonia asegura que Rusia fue quien rechazó el plan de paz propuesto por Washington para un cese a la guerra con Ucrania

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela": las primeras palabras de María Corina Machado tras su reunión con el mandatario estadounidense

Iván Duque, expresidente de Colombia - Foto EFE
Iván Duque

Iván Duque asegura que “hay una gran legitimidad” en la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra el régimen de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre