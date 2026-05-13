"Lo que queremos es unir al mundo”: Gianni Infantino a menos de un mes del inicio del Mundial 2026

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, aseguró a través de un vídeo publicado y a menos de un mes del arranque del Mundial de Norteamérica 2026, que todos "estaban listos".

"Estamos listos. Los preparativos van muy bien, la expectación va en aumento. Llevamos varios años esperando ese saque inicial (el 11 de junio en el Estadio Azteca, de Ciudad de México) que llegará pronto, y ya es hora de que esto empiece. Estamos listos para abrir nuestras puertas y recibir al mundo", señaló el dirigente italo-suizo.

Afirmó que más de seis millones de aficionados en los estadios, decenas de millones alrededor de las 16 ciudades sede, “en tres países magníficos”, y 6.000 millones de personas desde sus casas “verán los partidos”. Prepárense, nosotros lo estamos (…). Lo que queremos es unir al mundo, nuestro mundo lo necesita", mencionó.

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"Estamos trabajando en la ceremonia de apertura, en la que celebraremos el fútbol, pero también la música. Contamos con artistas excepcionales que actuarán en México, Canadá y Estados Unidos para que el fútbol y la música unan al mundo", añadió.

Por primera vez en la historia de esta competición, la Copa del Mundo comenzará con tres ceremonias de apertura previas a los primeros partidos de las tres naciones organizadoras: México, Estados Unidos y Canadá.

A un mes del saque inicial, este torneo fuera de lo común conoce ya su ración de polémicas, entre ellas el rompecabezas diplomático en torno a la participación de Irán tras la guerra y los precios considerados exorbitantes de las entradas para los partidos.