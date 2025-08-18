Abogada chavista perseguida por Maduro confirmó que abandonó la embajada y está en Colombia

La abogada María Alejandra Díaz informó la noche de este domingo, junto a su madre, que logró salir de Venezuela, luego de estar refugiada en la Embajada en Colombia en Caracas tras ser acusada por el régimen de Maduro de conspiración y otros delitos graves.

VEA TAMBIÉN Abogada chavista perseguida por Maduro sigue en la embajada de Colombia: pide salvoconducto para poder salir o

A pesar de estar refugiada desde enero en la embajada, Díaz hizo público su estado de asilada a principios de agosto, cuando denunció al régimen venezolano por no otorgarle un salvoconducto para salir del país.

El gobierno colombiano no ha hecho ningún comentario sobre este caso hasta ahora.

"Logré salir de Venezuela, ya estoy en Colombia en compañía de mi familia (...) estamos a salvo", dijo en un video difundido por X, en el que aparece junto a su madre.

Díaz, que apoyó a Chávez en sus políticas contra los medios independientes, se volvió crítica al régimen de Maduro que apuntó contra ella y contra todo el chavismo disidente, especialmente después de las elecciones presidenciales de julio del 2024.

VEA TAMBIÉN Esta es la "guía básica de desaparición forzada" ante la persecución en Venezuela o

En noviembre del 2024 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el recurso interpuesto por ella, en nombre del "Frente Democrático Popular", que pedía ordenar al Consejo Nacional Electoral publicar las actas con los resultados emitidos el 28 de julio.

A través de su página web, el Supremo de línea chavista, declaró inadmisible la acción de amparo y además impuso una multa a la abogada equivalente "a cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV)".

La razón que alegó el TSJ es el castigo a "quienes irrespeten, ofendan o perturben con sus actuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a sus órganos o funcionarios, o a quienes hagan uso abusivo de recursos o acciones judiciales".

También ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados iniciar un "procedimiento disciplinario" contra Díaz, y se le suspendió del ejercicio profesional.