Viernes, 05 de diciembre de 2025
La Casa de Papel

Español que inspiró la famosa serie de Netflix ‘La Casa de Papel’ será extraditado a Perú por narcotráfico

diciembre 5, 2025
Por: Diana Pérez
Personajes de 'La Casa de papel' - Foto de EFE
El criminal que inspiró dicho proyecto cinematográfico fue capturado en 2024 y ahora será extraditado a Perú tras ser acusado de narcotráfico.

Este viernes se conoció que el español que inspiró la famosa serie de Netflix ‘La Cas de Papel’ fue extraditado tras ser acusado de narcotráfico.

José Juan Martínez Gómez, alias ‘El Rubio’, es la mente maestra detrás del famoso robo al Banco Central de Barcelona en 1981.

En mayo de 1981, Martínez Gómez encabezó un grupo de once hombres encapuchados que ingresó al Banco Central de Barcelona.

Con fusiles y granadas en manos, los delincuentes asaltaron tomaron como rehenes a más de 300 personas que estaban en ese momento en el banco.

Tras 37 horas de incertidumbre, un francotirador de GEOS fue el que ayudó con el desalojo del lugar y la detención de nueve de los 12 ladrones.

Martínez Gómez fue capturado y condenado a 30 años de prisión por cargos que incluían robo con violencia, toma de rehenes, asociación ilícita, lesiones y porte de armas.

Este suceso inspiró la famosa serie, cuya trama gira entornó a un grupo de ladrones que intentan robar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Y la figura de Martínez hizo que se creara como protagonista al personaje del ‘Profesor’ el líder y mente maestra detrás del banco de la popular serie.

Martínez Gómez, de 69 años, ya cumplió una sentencia de 30 años de prisión, pero ahora tendrá que responder ante las autoridades peruanas por los delitos de tráfico ilícito de drogas.

Su extradición responde a una orden de captura emitida en 2009 por la justicia peruana por un caso que ocurrió en 2008.

En junio de 2008, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional de Perú encontró en las maletas del español una cantidad considerable de cocaína.

Las autoridades hallaron un cargamento de 10,5 kilogramos de alcaloide de cocaína, el cual estaba camuflado entre unos productos comestibles peruanos.

De acuerdo con la Interpol, las maletas en donde la droga fue encontrada estaba a nombre del español José Martínez Gómez, quien tenía como destino irse a Italia.

Las autoridades peruanas afirman que el hombre viajó a Perú con el objetivo de transportar drogas fuera del país.

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

