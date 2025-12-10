NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Vuelos internacionales

Turpial anuncia nueva ruta hacia Panamá en medio de las cancelaciones de vuelos

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Turpial Airlines / Foto: AFP
En días anteriores Turpial también anunció una nueva ruta Valencia-Medellín-Valencia y Valencia-Bogotá-Valencia.

En medio de la ola de cancelaciones de vuelos internaciones, la aerolínea venezolana Turpial anunció este martes la activación de una ruta directa entre la ciudad de Valencia y Panamá, que estará activa a partir del próximo 15 de diciembre.

o

A través de su cuenta en Instagram, la compañía detalló que el itinerario será de dos vuelos semanales cada lunes y miércoles, Valencia-Ciudad de Panamá-Valencia.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una advertencia de seguridad sobre el espacio aéreo venezolano en medio del despliegue militar estadounidense que se desarrolla en el Caribe.

La situación causó la cancelación de vuelos en 12 líneas aéreas internacionales que operaban en el país.

o

A la fecha Venezuela cuenta con nueve aerolíneas locales, solo siete de ellas con itinerarios internacionales, sin embargo, algunas de ellas -como Estelar y Laser- han cancelado temporalmente sus vuelos Caracas-Madrid-Caracas, después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea lanzara una "alta recomendación" a los operadores civiles de no sobrevolar el país.

Desde entonces, varias agencias de viajes han ofrecido rutas mixtas, que incluyen el traslado de los usuarios hacia Táchira, el cruce hacia la frontera terrestre con Colombia y luego hacer conexiones de vuelos internacionales.

