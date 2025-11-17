NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Mundial 2026

La FIFA junto con el gobierno de Estados Unidos presentaron programa de visas exprés para aficionados con boletos para el Mundial 2026

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino junto a Donald Trump y Kristi Noem | Foto: AFP
Gianni Infantino junto a Donald Trump y Kristi Noem | Foto: AFP
Estados Unidos, Canadá y México acogerán la próxima Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del año que viene.

Cuando faltan todavía unos meses para que se lleve a cabo el Mundial de 2026, la FIFA anuncia una ayuda para los aficionados que quieran viajar a uno de los países anfitriones.

El dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron este lunes que darán prioridad a aquellos aficionados que tengan boletas para la Copa del Mundo.

Se trata de FIFA Priority Appointment Scheduling System, también conocido solamente como el FIFA PASS.

Esto es un programa de visas de trámite rápido que pretenden agilizar el sistema para aquellos ciudadanos extranjeros que tengan entradas para el Mundial.

Desde la Casa Blanca, el mandatario de los estadounidenses anunció junto con Infantino que: “Para quienes piensen acompañarnos en la Copa del Mundo, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato”.

Infantino calificó el denominado "FIFA PASS" como un "anuncio muy importante" y explicó que los poseedores de boletos tendrán citas prioritarias para tramitar su visa.

"Tendremos entre cinco y diez millones de personas llegando a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial”, agregó.

Además, el dirigente del ente rector del fútbol en el mundo hizo énfasis en que “con este Pase FIFA podemos asegurarnos de que quienes compren un boleto, que sean verdaderos aficionados al fútbol, puedan asistir al torneo en las mejores condiciones”.

No obstante, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el boleto a un partido del Mundial no equivale a una visa y no garantiza la entrada al país.

Según Rubio, los solicitantes serán entrevistados en un plazo de seis a ocho semanas, pero deberán pasar por los procesos habituales de verificación.

"No esperen hasta el último minuto", advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense durante el anuncio en la Casa Blanca.

Por su parte, Trump ha promovido el Mundial como un evento central de su segundo mandato y de la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense en 2026.

Sin embargo, la política migratoria y de seguridad de la administración Trump ha generado preocupación sobre el acceso de los aficionados.

El sorteo del Mundial Norteamérica 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington. Ese mismo día, la FIFA presentará un nuevo premio de la paz, sobre el cual se especula podría ser otorgado a Trump.

