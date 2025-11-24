La cuota colombiana que hará parte de la edición 65 del Festival Viña del Mar de 2026

El Festival Internacional de la Canción Viña del Mar de Chile ha dado a conocer la lista oficial de cantantes que harán parte de la edición número 65 de este evento musical en el año 2026.

Este espectáculo considerado uno de los importantes de Américas Latina, contará con la presencia de artistas colombianos con reconocimiento a nivel internacional que sus letras y mezcla de ritmos prometen hacer vibrar a los asistentes.

La cuota colombiana de este evento serán Juanes y Bomba Estéreo, según lo informado por los organizadores del festival.

Con esta confirmación, el cantautor antioqueño cantará por cuarta vez en el Quinta Vergara después de 17 años, escenario que pisó por última vez en el año 2009. Entre tanto, la agrupación colombiana hará su debut en este escenario.

“El ícono del rock latino, con 29 Grammys y Latin Grammys y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XXI, vuelve a este emblemático escenario para enamorarnos con su larga trayectoria y grandes himnos latinos como ‘Es Por Ti', ‘La Camisa Negra', ‘Fíjate Bien', ‘A Dios Le Pido'”, expresó el Festival de Viña del Mar por sus redes sociales.

Respecto a Bomba Estéreo, los organizadores del evento destacaron a la agrupación colombiana por ser una de las “propuestas latinas más innovadoras del mundo”. Esto teniendo en cuenta su versatilidad para mezclar ritmos de la música electro y tropical, ritmos y letras con los que esperan deleitar a los asistentes a la edición 65 de este evento.

La parrilla de artistas que harán parte del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero del próximo año, la complementan: Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Jesse & Joy, Yandel (Sinfónico), Mon Laferte, Paulo Londra, Ke Personajes, Milo J, Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y la banda femenina de K-pop NMIXX, género musical que por primera vez hará parte de este espectáculo musical.