NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Escenario del Festival Internacional Villa del Mar - Foto: EFE
Escenario del Festival Internacional Villa del Mar - Foto: EFE
Festival de Viña del Mar

La cuota colombiana que hará parte de la edición 65 del Festival Viña del Mar de 2026

noviembre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
Este festival, considerado uno de los más importantes de América Latina, se celebrará entre el 22 y el 27 de febrero del próximo año.

El Festival Internacional de la Canción Viña del Mar de Chile ha dado a conocer la lista oficial de cantantes que harán parte de la edición número 65 de este evento musical en el año 2026.

Este espectáculo considerado uno de los importantes de Américas Latina, contará con la presencia de artistas colombianos con reconocimiento a nivel internacional que sus letras y mezcla de ritmos prometen hacer vibrar a los asistentes.

La cuota colombiana de este evento serán Juanes y Bomba Estéreo, según lo informado por los organizadores del festival.

Con esta confirmación, el cantautor antioqueño cantará por cuarta vez en el Quinta Vergara después de 17 años, escenario que pisó por última vez en el año 2009. Entre tanto, la agrupación colombiana hará su debut en este escenario.

“El ícono del rock latino, con 29 Grammys y Latin Grammys y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XXI, vuelve a este emblemático escenario para enamorarnos con su larga trayectoria y grandes himnos latinos como ‘Es Por Ti', ‘La Camisa Negra', ‘Fíjate Bien', ‘A Dios Le Pido'”, expresó el Festival de Viña del Mar por sus redes sociales.

Respecto a Bomba Estéreo, los organizadores del evento destacaron a la agrupación colombiana por ser una de las “propuestas latinas más innovadoras del mundo”. Esto teniendo en cuenta su versatilidad para mezclar ritmos de la música electro y tropical, ritmos y letras con los que esperan deleitar a los asistentes a la edición 65 de este evento.

La parrilla de artistas que harán parte del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero del próximo año, la complementan: Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Jesse & Joy, Yandel (Sinfónico), Mon Laferte, Paulo Londra, Ke Personajes, Milo J, Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y la banda femenina de K-pop NMIXX, género musical que por primera vez hará parte de este espectáculo musical.

Temas relacionados:

Festival de Viña del Mar

Artistas

Música

Colombianos

Juanes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Entretenimiento

Ver más
Cartel de apoyo / Britney Spears, cantante y compositora estadounidense - Foto: EFE / X
Britney Spears

Britney Spears tras contar que tuvo daño cerebral: "Hace poco me nombraron en una alfombra roja, a veces se me olvida lo famosa que era"

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Él es el sobrino de Shakira que está incursionando en el mundo de la música: "Mi sueño es ser un gran artista"

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto X: @NHC_Atlantic
Huracán Melissa

Melissa toca tierra en Jamaica como Categoría 5 y uno de los huracanes más poderosos que se han registrado en esta región del planeta

Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

No hay planes de prevención contra la violencia machista - Foto AFP
Feminicidio

En Perú: Violó y estranguló a adolescente venezolana y simuló accidente eléctrico

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Cartel de Los Soles

¿Declaraciones de Trump son el preludio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. Foto: Sputnik
Despliegue militar de Estados Unidos

Rusia reitera que apoyará a Maduro ante cualquier agresión: "Mantenemos un contacto estrecho y constante"

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula da Silva dice que Brasil “no puede aceptar” que el crimen organizado siga propagando violencia en las ciudades

Cartel de apoyo / Britney Spears, cantante y compositora estadounidense - Foto: EFE / X
Britney Spears

Britney Spears tras contar que tuvo daño cerebral: "Hace poco me nombraron en una alfombra roja, a veces se me olvida lo famosa que era"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre