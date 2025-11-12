“Gustavo Petro quiere entregar a los colombianos en manos de los criminales”: Marta Lucía Ramírez

En las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sumó un nuevo capítulo a la profunda crisis diplomática que sostiene con Estados Unidos.

El mandatario colombiano le ordenó a la Fuerza Pública la suspensión intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses como rechazó por las operaciones militares en el Caribe.

Para hablar sobre este tema, la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Ramírez comentó sobre la orden de Petro que: “es otra gran equivocación de Gustavo Petro porque la inteligencia colombiana no está al servicio de él, no está al servicio de la política. La inteligencia colombiana está al servicio de la defensa de los colombianos”.

“Y esa inteligencia se nutre y coopera con la inteligencia de otros países de la comunidad internacional que al igual que nosotros persiguen un objetivo de acabar con las amenazas y acabar con el narcotráfico”, añadió.

La exvicepresidenta colombiana señaló que las agencias de inteligencia en Colombia durante el gobierno Petro “se han dedicado a estar en el palacio presidencial manejadas por unas personas que eran del M-19 dedicas a hacer una inteligencia política”.

Y comentó que “Gustavo Petro quiere entregar a los colombianos en manos de los criminales, de todas estas organizaciones de criminales”.

“Lo que pretende Petro es taparle los ojos a los militares y a la Policía de Colombia para que no sepan cómo se están moviendo esas amenazas”, agregó.

Sobre la relación del mandatario colombiano con el líder del régimen venezolano, la invitado sentenció: “No tengo la más mínima duda que hay entre ellos (Maduro y Petro) secretos muy oscuros y esos secretos muy oscuros tienen que ver con la campaña presidencial”.