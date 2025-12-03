NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Abogado explica lo que hay detrás de la decisión de EE. UU. de pausar los beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El programa La Tarde de NTN24 habló con el abogado John De La Vega, experto migración, sobre la pausa indefinida de los procesos migratorios en los EE. UU., que afectan a ciudadanos de más de 18 países.

El gobierno de los Estados Unidos anunció que suspendió los procesos de solicitudes tanto de ciudadanía como de residencia para migrantes de 19 nacionalidades, dentro de los cuales se encuentran países como Cuba, Haití y Venezuela.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta determinación ejecutada desde la administración del presidente Donald Trump tiene como finalidad “impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos y garantizar que sus procesos de selección, investigación y adjudicación den prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense y respeten todas las leyes", expresó la entidad por medio de un memorando.

Para entender un poco sobre esta situación que afecta a ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela, Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen. El programa La Tarde de NTN24 habló con el abogado John De La Vega, experto en migración.

“El gobierno de los Estados Unidos piensa pausar totalmente cualquier beneficio migratorio que pida algún ciudadano de los 19 países considerados como de alto riesgo, que en la región serían Venezuela, Cuba y Haití”, indicó De La Vega.

Para el abogado, esta es una “política bastante rigurosa”, ya que afecta varios beneficios migratorios como “la ciudadanía estadounidense, procesos de asilo, residencia permanente, permisos de trabajo y de viajes”, una situación que llevaría a que las “personas se queden en un limbo” debido a que no se conoce cuándo el gobierno norteamericano levante esta medida.

o

Según el abogado, en medio de esta determinación “las personas van a seguir siendo agendadas para las entrevistas o las citas con inmigración, pero no van a emitir una decisión del caso”.

Teniendo en cuenta esta política emitida por la administración del presidente Donald Trump, muchos de los migrantes que arribaron durante la administración del expresidente Joe Biden podrían llegar a ser llamados nuevamente para una “revisión exhaustiva”. Esto significaría que “el gobierno de los Estados Unidos podría llevar a cabo reexaminaciones, volver a llamar a personas a entrevistas (…) Esto probablemente comience a ocurrir en las próximas semanas”, indicó John De La Vega.

En cuanto a la aplicación de esta medida, que tomó fuerza luego de que un ciudadano afgano atentara contra miembros de la Guardia Nacional, el experto señaló que: “La ley le permite al presidente de los EE. UU. pausar de cierta forma la emisión de beneficios migratorios si se considera que es un peligro para la seguridad nacional”.

El abogado no descarta que otros países puedan llegar a ser incluidos dentro de esta lista, teniendo en cuenta la actual situación que se vive en la región. “El presidente Trump está analizando con lo que pasa en la región cuáles países están a favor de las acciones que está tomando EE. UU. y cuáles están en contra”.

En ese sentido, “Colombia y Nicaragua estarían en esa lista secundaria para que el día de mañana, si el país decide expandirlo, probablemente pueda ocurrir”, indicó John de la Vega.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Migración

Migrantes

Migrantes venezolanos

Haití

Cuba

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado explica lo que hay detrás de la decisión de EE. UU. de pausar los beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Régimen de Maduro

Maduro aumenta su seguridad con los cubanos, cambia de dormitorio y de teléfono, según NYT

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

"Engañaron a Joe Biden, pero no van a engañar a Donald Trump": Marco Rubio sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Tifón Kalmaegi en Filipinas - AFP
Filipinas

Más de 100 muertos dejó paso de poderoso tifón en Filipinas

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
México

"No me limito": presidente peruano dijo estar dispuesto a ingresar a la embajada mexicana para capturar a la ex primera ministra procesada por intento de golpe de Estado

Vista general muestra las secuelas de un gran incendio que arrasó varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court en el distrito Tai Po de Hong Kong - AFP
Hong Kong

Arrestan a ocho personas por incendio mortal en complejo de rascacielos que deja más de un centenar de muertos en Hong Kong

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tifón Kalmaegi en Filipinas - AFP
Filipinas

Más de 100 muertos dejó paso de poderoso tifón en Filipinas

Angelina Jolie - AFP
Guerra en Ucrania

Captaron a Angelina Jolie visitando una ciudad ucraniana en la línea del frente

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
México

"No me limito": presidente peruano dijo estar dispuesto a ingresar a la embajada mexicana para capturar a la ex primera ministra procesada por intento de golpe de Estado

Catalina Duque de Colombia, nueva Miss Internacional 2025 - Foto: AFP
Colombia

Colombia consigue su cuarta corona en Miss Internacional; Catalina Duque es la nueva reina de este certamen

Vista general muestra las secuelas de un gran incendio que arrasó varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court en el distrito Tai Po de Hong Kong - AFP
Hong Kong

Arrestan a ocho personas por incendio mortal en complejo de rascacielos que deja más de un centenar de muertos en Hong Kong

Diego Maradona | Foto EFE
Diego Maradona

Hija de Diego Maradona acusa a la jueza de mentirle y grabar en secreto un documental sobre el caso de su padre

Migrantes - Foto de referencia de EFE
Texas

Hallan a 23 migrantes ocultos en la cabina de un camión en Texas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre