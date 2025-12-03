Abogado explica lo que hay detrás de la decisión de EE. UU. de pausar los beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países

El gobierno de los Estados Unidos anunció que suspendió los procesos de solicitudes tanto de ciudadanía como de residencia para migrantes de 19 nacionalidades, dentro de los cuales se encuentran países como Cuba, Haití y Venezuela.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta determinación ejecutada desde la administración del presidente Donald Trump tiene como finalidad “impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos y garantizar que sus procesos de selección, investigación y adjudicación den prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense y respeten todas las leyes", expresó la entidad por medio de un memorando.

Para entender un poco sobre esta situación que afecta a ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela, Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen. El programa La Tarde de NTN24 habló con el abogado John De La Vega, experto en migración.

“El gobierno de los Estados Unidos piensa pausar totalmente cualquier beneficio migratorio que pida algún ciudadano de los 19 países considerados como de alto riesgo, que en la región serían Venezuela, Cuba y Haití”, indicó De La Vega.

Para el abogado, esta es una “política bastante rigurosa”, ya que afecta varios beneficios migratorios como “la ciudadanía estadounidense, procesos de asilo, residencia permanente, permisos de trabajo y de viajes”, una situación que llevaría a que las “personas se queden en un limbo” debido a que no se conoce cuándo el gobierno norteamericano levante esta medida.

Según el abogado, en medio de esta determinación “las personas van a seguir siendo agendadas para las entrevistas o las citas con inmigración, pero no van a emitir una decisión del caso”.

Teniendo en cuenta esta política emitida por la administración del presidente Donald Trump, muchos de los migrantes que arribaron durante la administración del expresidente Joe Biden podrían llegar a ser llamados nuevamente para una “revisión exhaustiva”. Esto significaría que “el gobierno de los Estados Unidos podría llevar a cabo reexaminaciones, volver a llamar a personas a entrevistas (…) Esto probablemente comience a ocurrir en las próximas semanas”, indicó John De La Vega.

En cuanto a la aplicación de esta medida, que tomó fuerza luego de que un ciudadano afgano atentara contra miembros de la Guardia Nacional, el experto señaló que: “La ley le permite al presidente de los EE. UU. pausar de cierta forma la emisión de beneficios migratorios si se considera que es un peligro para la seguridad nacional”.

El abogado no descarta que otros países puedan llegar a ser incluidos dentro de esta lista, teniendo en cuenta la actual situación que se vive en la región. “El presidente Trump está analizando con lo que pasa en la región cuáles países están a favor de las acciones que está tomando EE. UU. y cuáles están en contra”.

En ese sentido, “Colombia y Nicaragua estarían en esa lista secundaria para que el día de mañana, si el país decide expandirlo, probablemente pueda ocurrir”, indicó John de la Vega.