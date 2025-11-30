“No lo puede cerrar un presidente extranjero”: Petro critica advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado en su totalidad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este anuncio afirmando que es una acción que “no la puede hacer” un mandatario extranjero.

Cabe recordar que Trump escribió en la mañana del sábado en redes sociales: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores".

Mensaje que el régimen de Nicolás Maduro señaló como una “amenaza colonialista” por parte de la administración de Estados Unidos en medio de las crecientes presiones y el despliegue naval en el mar Caribe.

VEA TAMBIÉN Presidente Trump anuncia que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad" o

Horas más tarde y sin mencionar directamente a Donald Trump, el presidente Gustavo Petro, quien es cercano a Maduro, cuestionó en redes dicha advertencia: “Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”, dijo.

Para el mandatario colombiano, un “espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional”, cuestionó.

“Hablo como presidente de la CELAC y de la República de Colombia”, finalizó en su mensaje.

La advertencia de Trump ocurre en un momento clave en la lucha de Estados Unidos contra de las “organizaciones narcoterroristas” en medio de su despliegue naval en aguas del Caribe y la declaración de el Cartel de los Soles como una organización terrorista.

Días atrás, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtió a las aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" si sobrevolaban el espacio aéreo venezolano.

En la misma línea, The New York Times informó que Maduro y Trump habrían tenido una llamada telefónica días atrás en la que el mandatario estadounidense habría advertido que multiplicaría las acciones militares si el dictador no abandonaba el palacio de Miraflores en el corto plazo.

VEA TAMBIÉN “Defenderemos nuestra soberanía al costo que sea”: Vladimir Padrino responde a Donald Trump sobre el cierre del espacio venezolano o

La publicación mencionó también que Maduro le habría ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos de petróleo venezolano, a lo que le respondieron con un rotundo “no”.