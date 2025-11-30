“Tengo la certeza de que volví a nacer”: mujer cuenta su experiencia tras despertar de un coma y encontrar un propósito a través de la gratitud

En muchas ocasiones, los seres humanos no son conscientes de las comodidades que tienen o de la salud que de la que gozan hasta que un evento inesperado interrumpe su cotidianidad.

Uno de los que más genera impacto es caer y despertar de un estado de coma, un hecho que transformó la vida de Sofia Spaggiari, una mujer colombiana que entendió que la gratitud transformó su vida personal.

Precisamente, su experiencia de vida la contó en el programa ‘Mujeres de Ataque’, en el que compartió las dificultades y reflexiones surgidas tras este episodio, enfatizando cómo la gratitud se convirtió en su herramienta central para retomar su vida.

"Durante esos días de coma experimenté una paz completa, sin embargo, al despertar enfrenté un caos donde todo debía ser reaprendido", recuerda Sofía, quien tenía 18 años cuando cayó en ese estado por cuestiones de salud. “Tengo la certeza de que volví a nacer”, mencionó. VEA TAMBIÉN Venezolanas exitosas en Colombia: Gaby Arellano, Zahira Benavidez y Jenny Zárate cuentan sus experiencias viviendo en este país o

Tras despertar del coma, Spaggiari tuvo un enorme choque emocional pues su cerebro había olvidado actividades básicas como leer o valerse por sí misma para ir al baño.

Con el tiempo, y luego de buscar ayuda terapéutica, la joven empezó a agradecer por las pequeñas cosas que la hacían estar viva y presente: poder respirar, parpadear, tener sus extremidades completas, situación que la hizo entender que pese a las dificultades era “privilegiada”.

"Cuando comencé a agradecer por cosas tan básicas como respirar, mi estado emocional y físico empezó a mejorar", subrayó.

Este desafío no solo transformó su percepción de la vida, sino que también la incentivó a estudiar programación neurolingüística y otras disciplinas relacionadas con el bienestar.

A partir de ahí, se comprometió a compartir esta herramienta transformadora con los demás. Su enfoque ha impactado a unas 20 mil personas a través de conferencias y talleres donde promueve el concepto de "vivir en gratitud".

De hecho, la joven decidió contar su experiencia a través del libro ‘Un coma, una pausa’, publicación que le ha servido para expandir su mensaje a todas las personas que están pasando por algún reto y que pueden encontrar en la gratitud un nuevo rumbo.