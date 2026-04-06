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Lunes, 06 de abril de 2026
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Estados Unidos y Venezuela

Abogados de Delcy Rodríguez y equipo de María Corina Machado estarían coordinando la defensa jurídica de los activos venezolanos en EE. UU.

abril 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Reuters informó que una carta a la jueza federal de Manhattan apuntaba a una posible cooperación para proteger activos como la refinería de petróleo Citgo Petroleum frente a los acreedores.

El régimen de Venezuela y la oposición buscan coordinar su defensa jurídica de los activos que el país tiene en Estados Unidos, informó Reuters este lunes, después de que el reconocimiento en Washington de Delcy Rodríguez planteara dudas sobre quién podría representar al país ante los tribunales de Estados Unidos.

Los abogados del régimen de Venezuela y de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, solicitaron el lunes a la jueza federal de Manhattan, Sarah Netburn, que suspendiera por 45 días un caso en el que los acreedores pretenden embargar fondos vinculados a PDVSA, mientras se determina quién representará los intereses de Venezuela.

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La carta apuntaba a una posible cooperación entre lo que Reuters denominó "la oposición y el Gobierno" para proteger activos como la refinería de petróleo Citgo Petroleum frente a los acreedores, incluidos los tenedores de deuda emitida por PDVSA y Venezuela.

El Ministerio de Información del régimen de Venezuela, que gestiona las solicitudes de los medios de comunicación, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Las relaciones entre el equipo de María Corina Machado y el régimen de Venezuela, cabe resaltar, han sido tensas desde hace un largo tiempo.

El equipo de Machado, de acuerdo con Reuters, "controla activos estadounidenses, incluido Citgo, desde 2019, cuando Washington impuso por primera vez sanciones a PDVSA" en un intento de presionar al ahora encarcelado Nicolás Maduro para que abandonara el poder.

Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar de las fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas, y el Gobierno Trump adelantó que iba a "administrar" Venezuela, cuyo régimen quedó a cargo de Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidente de Maduro.

Washington reconoció en marzo a Rodríguez como líder de Venezuela. Ahora se está preparando para hacerse cargo de los consejos de administración de las filiales de Estados Unidos de PDVSA, incluida Citgo, informó Reuters el 1 de abril.

El reconocimiento de Washington como Gobierno al régimen e Venezuela llevó a Netburn a pedir a las partes del litigio que aclararan quién tenía autoridad para representar a Venezuela ante los tribunales.

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Netburn accedió el lunes a la solicitud de suspender el caso, según Reuters, y se espera que los abogados del régimen y del equipo de Machado le informen sobre la selección de un abogado que represente de forma permanente los intereses de Venezuela antes del 21 de mayo.

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