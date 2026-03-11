NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Las fuerzas de Estados Unidos eliminaron el último de los cuatro buques de guerra iraníes de clase Soleimani, según el jefe del Comando Central

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
En un video publicado en X, el comandante ofreció un balance sobre la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán.

Este miércoles 11 de marzo, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, aseguró que fue eliminado el último de los cuatro buques de guerra iraníes de clase Soleimani.

En un video publicado en X, Cooper ofreció un balance sobre la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán en Medio Oriente y señaló que eso significa que “toda una clase entera de buques iraníes ahora está destruida”.

“Yo caracterizaría nuestros ataques como impredecibles, dinámicos y decisivos”, indicó.

Según dijo Cooper, desde las primeras 24 horas de la campaña, los ataques con misiles balísticos y drones iraníes han disminuido drásticamente.

Sin embargo, subrayó que las fuerzas del régimen de Irán siguen atacando deliberadamente a civiles en los países del Golfo, “escondiéndose tras su propio pueblo al lanzar ataques desde ciudades densamente pobladas” del país.

Hace unos días, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, dijo que el Ejército hundió el "barco premiado" del régimen de Irán, el 'Soleimani'.

La embarcación fue nombrada así por el exgeneral iraní Qasem Soleimani, que fue abatido durante la primera Administración del presidente Donald Trump.

Desde el 28 de febrero, Estados Unidos puso en marcha la Operación Furia Épica en conjunto con Israel para atacar el régimen iraní, acabando con su máxima cabeza, el ayatolá Alí Jameneí, y otras importantes figuras.

Ante la operación, el régimen tomó represalias y terminó por agravar la situación en Medio Oriente.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Buques iraníes

Medio Oriente

Conflicto

Guerra

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Freddy Superlano en arresto domiciliario y grillete - Foto: @freddysuperlano en X

Freddy Superlano

Primera imagen del dirigente político venezolano Freddy Superlano con grillete de arresto domiciliario pese a ser excarcelado

Base de Morón de la Frontera en España - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

España no autorizó el uso de bases militares de EE. UU. en su territorio para atacar al régimen de Irán: aviones cisterna fueron trasladados a otros lugares

Freddy Superlano en arresto domiciliario y grillete - Foto: @freddysuperlano en X
Freddy Superlano

Primera imagen del dirigente político venezolano Freddy Superlano con grillete de arresto domiciliario pese a ser excarcelado

Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

