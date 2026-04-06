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Lunes, 06 de abril de 2026
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Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisioners Defenders, en diálogo con NTN24, recalcó que, tras verificaciones, ningún preso político ha sido excarcelado como el régimen cubano lo quiere hacer creer.

El régimen dictatorial de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras el anuncio de un indulto a más de 2.000 personas privadas de libertad.

Según denuncian diferentes organizaciones independientes, defensoras de derechos humanos en la isla, tras constatar identidades de detenidos por parte de la dictadura, han logrado evidenciar que dentro de los beneficiarios con esta medida no se encuentran presos políticos.

Frente a esta situación, el programa La Mañana de NTN24 habló con Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisioneros, quien dejó claro que desde el anuncio del régimen de los Castro hasta la fecha no se han excarcelado presos políticos.

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“Ninguno, ninguno, y tenemos una información constante con 1500 familiares de presos políticos, que nos verifican que ninguno ha sido liberado o excarcelado o que le han dado subsidio de pena a alguno ”, expresó Larrondo.

De acuerdo con el presidente de la ONG Prisioners Defenders, lo que se ha llevado a cabo hasta ahora es la liberación de “presos comunes”, una acción que “el régimen suele hacer cada cuatro o cinco años”, hecho por el cual considera que han aprovechado la “coyuntura” en medio de la crisis que vive la isla para “utilizarlo como un engaño”, esto teniendo en cuenta que esta acción se hace debido a la tasa carcelaria del país.

"Este drenaje viene en un momento en el que están encarcelando a decenas y decenas de personas cada mes. Esto significa que también están haciendo hueco en las prisiones, para reprimir más", agregó.

Para Javier Larrondo, con esta supuesta liberación de presos políticos que le han hecho creer a los Estados Unidos y al mundo, lo que en verdad buscan es la excarcelación de “presos comunes para dejar lugar en las prisiones para ejercer toda la represión”.

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A pesar de eso, considera que la presión por parte de la administración del presidente Donald Trump verá frutos muy pronto y que estos serán los últimos actos de “represión” que ejecutan el régimen castrista.

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