Bochornosa batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro termina con cifra récord de expulsados en un mismo partido en Brasil

La final del Campeonato Mineiro 2026 entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en una batalla campal histórica.

En ese sentido, la bochornosa tángana entre ambas escuadras terminó con una cifra récord de expulsados en un mismo partido en Brasil. Puntualmente, 23 jugadores vieron la roja.

El caos quedó en evidencia en los minutos finales del encuentro, cuando el Cruzeiro ganaba 1-0 gracias a un gol de Kaio Jorge.

La acción que desató la discordia llegó mediante una disputa de balón entre el centrocampista del Cruzeiro, Christian, y el portero del Atlético Mineiro, Everson.

Como si se tratara de otra disciplina deportiva como el rugby, el guardameta tacleó al jugador rival, lo que provocó una pelea masiva que involucró a titulares, suplentes e integrantes de ambos cuerpos técnicos.

La mencionada riña incluyó puñetazos, patadas y corridas que se extendieron de un arco.

Para evitar que la violencia escalara al punto de no retorno, la Policía Militar tuvo que intervenir con escudos.

El colegiado del trámite, Matheus Candaçan, debido al tumulto del momento, no pudo mostrar las tarjetas, sin embargo, a través de grabaciones, dejó saber las expulsiones en el acta arbitral publicada posteriormente.

Con 23 tarjetas rojas (12 para Cruzeiro y 11 para Atlético Mineiro), se superó el récord anterior en Brasil de 22 expulsiones, ocurrido en un Portuguesa vs. Botafogo en 1954.