NTN24
Domingo, 05 de abril de 2026
Domingo, 05 de abril de 2026
Ataque al régimen de Irán

Israel atacó importante complejo petroquímico donde se producían "materiales para explosivos, misiles balísticos y otras armas" del régimen de Irán

abril 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra el régimen de Irán - Fuerza Aérea de Israel
Ataques de Israel contra el régimen de Irán - Fuerza Aérea de Israel
La Fuerza Aérea israelí indicó que los ataques “forman parte de la fase de profundización de los daños a las estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus cimientos”.

La Fuerza Aérea de Israel informó que atacó un importante complejo petroquímico donde se producía y exportaba material químico del régimen de Irán, en Mahshahr, al suroeste del país.

Según los informes, los ataques se llevaron a cabo el sábado gracias a “información de inteligencia precisa” en dicha zona de Irán.

“Como parte de los ataques, se atacó lo siguiente: Un sitio donde se ubicaba una de las dos infraestructuras centrales utilizadas para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otras armas. Este sitio es uno de los principales centros de producción de materiales necesarios para misiles balísticos”, detalló.

o

La Fuerza Aérea israelí indicó que con los daños efectuados a dicha infraestructura se “interrumpirá la capacidad del régimen para utilizar los materiales producidos en la fábrica para fabricar diversos tipos de armas destinadas a dañar al Estado de Israel y a otros países de Oriente Medio”.

“Los ataques consumados forman parte de la fase de profundización de los daños a las estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus cimientos”, añadió.

De acuerdo con informes de la agencia de noticias ISNA, un funcionario iraní afirmó que cinco personas murieron tras los ataques contra dicho centro petroquímico.

“Cinco personas murieron como mártires tras el ataque del enemigo estadounidense-sionista contra algunas empresas ubicadas en la Zona Económica Especial Petroquímica de Mahshahr”, informó ISNA, citando al vicegobernador de la provincia de Juzestán, Valiollah Hayati.

Por otro lado, se indicó que 170 personas resultaron heridas en el ataque, pero que recibieron tratamiento y no necesitaron ser hospitalizadas.

o

Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen iraní desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen de los ayatolá para “Israel, el Medio Oriente y el mundo en general”.

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Israel

Estados Unidos

Medio Oriente

Fuerza Aérea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy Rodríguez es una dictadura” y “no va a haber paz en Venezuela hasta que se reinicie un proceso en vía de la democracia”: Ronald Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

"María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional

Fotografía exterior de 'El Helicoide', edificio que controla el régimen de Maduro, considerado como "el mayor centro de tortura de Venezuela" - EFE
Juicio contra Maduro

"También es una forma de tortura": Catalina Ramos, ex presa política del régimen venezolano, sobre 'tortura blanca' en El Helicoide

Buques navegando por el estrecho de Ormuz - Foto de referencia: EFE
estrecho de Ormuz

Estados Unidos asegura que ha debilitado la amenaza de Irán en el estrecho de Ormuz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

"María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional

Fotografía exterior de 'El Helicoide', edificio que controla el régimen de Maduro, considerado como "el mayor centro de tortura de Venezuela" - EFE
Juicio contra Maduro

"También es una forma de tortura": Catalina Ramos, ex presa política del régimen venezolano, sobre 'tortura blanca' en El Helicoide

Buques navegando por el estrecho de Ormuz - Foto de referencia: EFE
estrecho de Ormuz

Estados Unidos asegura que ha debilitado la amenaza de Irán en el estrecho de Ormuz

Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Así es la campaña que Delcy Rodríguez está haciendo en Venezuela con colores similares a los de María Corina Machado, pese a que no se ha fijado fecha para elecciones

Luto en el fútbol colombiano - Foto Canva
Fútbol colombiano

Falleció a los 18 años Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios que colapsó en pleno partido: Falcao García dedicó sentido mensaje

Ignell Marín Chaparro, hermana del militar y prisionero político venezolano, Igbert Marín Chaparro
Presos políticos

"Detrás de ese uniforme hay un ser humano increíble, decir la verdad le costó 8 años de prisión": hermana del teniente coronel y prisionero político venezolano Igbert Marín

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump (AFP)
Cuba

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre