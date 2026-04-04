Israel atacó importante complejo petroquímico donde se producían "materiales para explosivos, misiles balísticos y otras armas" del régimen de Irán

La Fuerza Aérea de Israel informó que atacó un importante complejo petroquímico donde se producía y exportaba material químico del régimen de Irán, en Mahshahr, al suroeste del país.

Según los informes, los ataques se llevaron a cabo el sábado gracias a “información de inteligencia precisa” en dicha zona de Irán.

“Como parte de los ataques, se atacó lo siguiente: Un sitio donde se ubicaba una de las dos infraestructuras centrales utilizadas para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otras armas. Este sitio es uno de los principales centros de producción de materiales necesarios para misiles balísticos”, detalló.

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La Fuerza Aérea israelí indicó que con los daños efectuados a dicha infraestructura se “interrumpirá la capacidad del régimen para utilizar los materiales producidos en la fábrica para fabricar diversos tipos de armas destinadas a dañar al Estado de Israel y a otros países de Oriente Medio”.

“Los ataques consumados forman parte de la fase de profundización de los daños a las estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus cimientos”, añadió.

De acuerdo con informes de la agencia de noticias ISNA, un funcionario iraní afirmó que cinco personas murieron tras los ataques contra dicho centro petroquímico.

“Cinco personas murieron como mártires tras el ataque del enemigo estadounidense-sionista contra algunas empresas ubicadas en la Zona Económica Especial Petroquímica de Mahshahr”, informó ISNA, citando al vicegobernador de la provincia de Juzestán, Valiollah Hayati.

Por otro lado, se indicó que 170 personas resultaron heridas en el ataque, pero que recibieron tratamiento y no necesitaron ser hospitalizadas.

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Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen iraní desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen de los ayatolá para “Israel, el Medio Oriente y el mundo en general”.

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.