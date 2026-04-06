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Juan Pablo Guanipa

"Delcy y sus cómplices son transitorios": Juan Pablo Guanipa habla sobre la situación en Venezuela desde la captura de Maduro

abril 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano - Foto: AFP
Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano - Foto: AFP
Guanipa dejó claro que es momento de exigir que se liberen en su totalidad a los presos políticos y que personas como Amoroso y Cabello dejen los cargos que hoy ejercen.

El dirigente político, Juan Pablo Guanipa, dio a conocer que, tras recuperar su libertad plena, ha recorrido diferentes ciudades del territorio venezolano, espacios en los que ha tenido la oportunidad de conversar con la ciudadanía, que ha demostrado que se siente en incertidumbre frente al presente y futuro de su país, esto debido a tanta “información cruzada”.

Ante esto, Guanipa hizo uso de sus redes sociales para enviarle un mensaje directo al pueblo venezolano para que vea “todo en perspectiva”.

Consciente de que aún el régimen es el que se encuentra en el poder, con Delcy Rodríguez encargada, destacó los avances que ha tenido su país tras la captura del dictador Nicolás Maduro. “Así están las cosas hoy: Maduro no está en Miraflores, muchos venezolanos recuperaron su libertad y el miedo se está perdiendo”, dijo.

Juan Pablo Guanipa Cruz fue enfático en señalar que al pueblo venezolano, con el liderazgo de María Corina Machado y el apoyo de la administración de los Estados Unidos, le será difícil al régimen amañarse en el poder si ese es su deseo.

“No la tendrán nada fácil, ya que tiene un gran problema: la nación venezolana; en todo esto tienen las palabras los partidos políticos, la sociedad civil y el liderazgo de María Corina y Edmundo, los Estados Unidos”, expresó.

Ante esto, invitó a sus compatriotas a mantener firme la esperanza, a no desfallecer y a trabajar unidos en busca de la libertad y democracia que tanto anhelan.

“No podemos perder el foco, hermanos, no podemos caer en triunfalismo, ni en la desesperanza perdida; necesitamos aprovechar la fuerza que llevamos, organizarnos en todo el país, asegurar que la transición tenga éxito”, manifestó el dirigente político.

Asimismo, dejó claro que es momento de exigir que se liberen en su totalidad a los presos políticos que aún se encuentran privados de la libertad y que personas como Amoroso y Cabello, quienes han infringido las leyes, salgan de los cargos que hoy ejercen.

“Los Estados Unidos han hecho mucho; nosotros tenemos que hacer mucho también, exigiendo la liberación inmediata de los más de 500 presos políticos, el regreso de los exiliados, la salida ya de Elvis Amoroso del CNE y de Diosdado Cabello del Ministerio del Interior y del resto de jerarcas que se burlaron durante años de los venezolanos”, indicó Juan Pablo Guanipa.

Por último, manifestó que muy pronto la líder democrática María Corina Machado regresará a Venezuela y que “con su llegada se iniciará una nueva fase de organización y articulación de todos los sectores de la sociedad”.

“No desfallezcamos, hermanos, porque ahora es cuando más necesitamos estar firmes y comprometidos para lograr la victoria definitiva contra esta dictadura. Delcy y sus cómplices son transitorios”, sentenció.

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