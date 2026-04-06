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Lunes, 06 de abril de 2026
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Artemis II

Estos son los hitos que alcanzará Artemis II en su viaje a la Luna: la tripulación está cerca de llegar al satélite natural

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El sobrevuelo a la Luna durará cerca de siete horas, desde las 14:45, hora del este de Estados Unidos para terminar sobre las 21:20.

Este lunes, un equipo de cuatro astronautas volará el lunes alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo, el punto más importante de la misión Artemis II, que marca un récord de distancia alcanzada por la civilización.

Estos son los puntos más importantes de la esperada misión espacial que supone el primer paso para una colonia humana en la Luna:

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El sobrevuelo durará cerca de siete horas, desde las 14:45, hora del este de Estados Unidos para terminar sobre las 21:20.

  • Habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna.
  • Por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzarán a la Luna.
  • Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo han alcanzado el satélite, entre 1968 y 1972.
  • Poco después de iniciar el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II también estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano en toda la historia de la civilización: 406.772 kilómetros.

Artemis II superará por 6.600 kilómetros el récord de del Apolo 13.

  • Los vuelos de las misiones Apolo llegaron a realizar sobrevuelos a unos 110 kilómetros sobre la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a 6.500 kilómetros de distancia en el punto más cercano.

La nave seguirá una cuidadosa trayectoria para dar una vuelta alrededor de la Luna sin entrar en su órbita, lo que permitirá a los astronautas ver completa la superficie de la Luna, incluidas regiones cerca a sus dos polos.

  • Verán el satélite "más o menos del tamaño de un balón de baloncesto sostenido con el brazo extendido", según Noah Petro, director del laboratorio de geología planetaria de la NASA.
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Aunque los astronautas de la misión Apolo también sobrevolaron la cara oculta de la Luna, estaban muy cerca para verla en su totalidad.

  • La actual tripulación podrá ver regiones que hasta ahora solo habían sido captadas por dispositivos robóticos de imagen.

Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible. Con esta información, los científicos de la NASA esperan conocer nuevos datos sobre la composición de la Luna y su historia.

  • Hacia el final del sobrevuelo, los astronautas experimentarán un fenómeno extraño: un eclipse solar.

Durante unos 53 minutos, su nave estará perfectamente alineada con la Luna y el Sol, lo que hará que la estrella desaparezca de la vista.

Además, los astronautas podrán ver a la Tierra desaparecer y reaparecer detrás de la Luna. Su posición les permitiría recrear el famoso "amanecer de la Tierra" fotografiado por la misión del Apolo 8 en 1968.

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