Astronautas de la misión Artemis II hacen historia: este lunes se convirtieron en los seres humanos en viajar más lejos de la Tierra

La misión de la NASA, Artemis II, superó este lunes un impresionante récord que hasta el momento lo ostentaba Apolo 13 desde hace más de 50 años.

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

La nave Orion viaja alrededor de la Luna para llevar a cabo un sobrevuelo histórico, durante el cual dedicarán más de seis horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar, antes de emprender el regreso.

"Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista", dijo Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, a la nueva generación de astronautas en una grabación realizada poco antes de su muerte el año pasado.

"Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna", añadió.

La misión, iniciada el miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes alrededor de las 04H42 GMT para llevar a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.

El periodo de observación del satélite de la Tierra durará cerca de siete horas a partir de las 18H45 GMT.

“Un nuevo hito para la humanidad: la tripulación de Artemis II ha alcanzado la mayor distancia jamás recorrida por un ser humano, llegando a una distancia máxima de 252.752 millas desde la Tierra. Esto supera el récord anterior establecido por el Apolo 13 en 1970 por aproximadamente 4.102 millas”, celebró la NASA.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.

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"Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.

En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.

“Cada paso que se va dando marca un hito en la historia”, dijo Eduardo Guizar, colaborador en robótica de la NASA, en NTN24.