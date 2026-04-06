NTN24
Lunes, 06 de abril de 2026
Lunes, 06 de abril de 2026
Artemis II

Astronautas de la misión Artemis II hacen historia: este lunes se convirtieron en los seres humanos en viajar más lejos de la Tierra

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Programa: El Informativo
“Cada paso que se va dando marca un hito en la historia”, dijo Eduardo Guizar, colaborador en robótica de la NASA.

La misión de la NASA, Artemis II, superó este lunes un impresionante récord que hasta el momento lo ostentaba Apolo 13 desde hace más de 50 años.

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

o

La nave Orion viaja alrededor de la Luna para llevar a cabo un sobrevuelo histórico, durante el cual dedicarán más de seis horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar, antes de emprender el regreso.

"Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista", dijo Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, a la nueva generación de astronautas en una grabación realizada poco antes de su muerte el año pasado.

"Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna", añadió.

La misión, iniciada el miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes alrededor de las 04H42 GMT para llevar a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.

El periodo de observación del satélite de la Tierra durará cerca de siete horas a partir de las 18H45 GMT.

Un nuevo hito para la humanidad: la tripulación de Artemis II ha alcanzado la mayor distancia jamás recorrida por un ser humano, llegando a una distancia máxima de 252.752 millas desde la Tierra. Esto supera el récord anterior establecido por el Apolo 13 en 1970 por aproximadamente 4.102 millas”, celebró la NASA.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.

o

"Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.

En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.

“Cada paso que se va dando marca un hito en la historia”, dijo Eduardo Guizar, colaborador en robótica de la NASA, en NTN24.

Temas relacionados:

Artemis II

Astronautas

Luna

Tierra

Astronomía

Récord

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La NASA entregó avances de la Misión Artemis II tras el quinto día de viaje hacia la órbita de la Luna

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Astronautas de la misión Artemis II hacen historia: este lunes se convirtieron en los seres humanos en viajar más lejos de la Tierra

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y eso podría ser mañana mismo": Trump advierte al régimen de Irán tras ultimátum sobre apertura del Estrecho de Ormuz

Artemis II

Estos son los hitos que alcanzará Artemis II en su viaje a la Luna: la tripulación está cerca de llegar al satélite natural

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Ataques contra el régimen de Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Nuevo golpe contra el régimen de Irán: EE. UU. e Israel abatieron a otro jefe de inteligencia quien era uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní

Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Artemis II

"El objetivo final de Artemis II trasciende la Luna; el objetivo verdadero viene siendo Marte": ingeniero espacial

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Fotografía del traje espacial de Neil Armstrong y el módulo de comando del Apolo 11 en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington - EFE
Apolo 11

En el marco de la misión Artemis II de la NASA, estas imágenes le harán revivir el momento de la primera vez que el hombre llegó a la Luna

Astronautas Artemis II - Foto AFP
Artemis II

Así fue como vencieron el miedo los astronautas de Artemis II antes del viaje más lejano de la historia

Astronautas de Artemis II envían su primer mensaje a la Tierra: "Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo"
Nasa

Astronautas de Artemis II envían su primer mensaje a la Tierra: "Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Mojtaba Jamenei en televisión - AFP
Ataque al régimen de Irán

Mojtaba Jamenei, cabeza del régimen iraní que aún no ha dado la cara, difundió un mensaje tras la muerte de su jefe de seguridad

Cárcel | Foto Canva
Raúl Gorrín

Raúl Gorrín, buscado por EE. UU., se encontraría detenido desde hace varias semanas en la temida cárcel ‘La Tumba’ en Venezuela

Fanáticos del Galatasaray le hacen un homenaje a Victor Osimhen - Foto: EFE
Champions League

Hinchas de equipo turco hacen llorar en pleno himno de la Champions a una de sus máximas estrellas que perdió a su madre cuando tenía 6 años

Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos
Nicolás Maduro

Esta es la transcripción completa de la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York: así fue el intenso debate entre el juez, el fiscal y la defensa

Jhon Arias | Foto: AFP
Jhon Arias

Así fue el golazo que anotó el colombiano Jhon Arias en la victoria del Palmeiras ante Bahía con el que los 'Porcos' reafirman el liderato en el Brasileirao

Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá

Este es uno de los planes que atrae a más de 200 mil turistas que se estima llegarán a Bogotá en Semana Santa

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre