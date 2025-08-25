NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Accidente aéreo

Accidente de avioneta en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos una mujer embarazada

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Dirección Nacional de Bomberos
El domingo, cuatro personas murieron tras el accidente de una avioneta ambulancia en el suroriente de la selva amazónica de Colombia, según un informe de la Aeronáutica Civil.

El aeronave, un Cessna 206 de la empresa SAE Ambulancias, sufrió el accidente cuando cubría la ruta entre las poblaciones de Tiquié y Mitú, capital del departamento amazónico de Vaupés.

"La aeronave había despegado de Tiquié a las 17:35 UTC con destino a Mitú, transportando a cuatro personas: el piloto Jorge Monroy, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante. Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena", señaló la Aeronáutica.

Y añadió que, "con dolor, la Aeronáutica Civil confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes. La entidad extiende sus más sentidas condolencias a sus familias, allegados y a la empresa afectada por este lamentable suceso".

Una de las ocupantes de la aeronave, además, se encontraba en estado de embarazo.

"En este momento, se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente", finaliza el comunicado.

La Aeronáutica Civil informó que el avión accidentado llevaba las matrículas HJ-319.

