Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka causa polémica por sus declaraciones sobre las tenistas trans: "No es justo para las mujeres enfrentar a hombres biológicos"

diciembre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Aryna Sabalenka | Foto: EFE
La postura de la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam coincide con las normas restrictivas impuestas por federaciones internacionales como la World Athleticsy el World Aquatics.

La número uno en el ranking WTA, Aryna Sabalenka, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán debido a sus recientes declaraciones sobre las mujeres trans en el tenis.

La bielorrusa ha generado debate en las redes sociales sobre la inclusión y participación de las mujeres trans en el mundo del tenis.

Durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, Aryna respondió sin rodenos ni titubeos lo que pensaba sobre que las mujeres trans puedan competir en competencias femeninas.

Para la número uno en el mundo, las mujeres trans tienen una “ventaja” biológica por encima de las mujeres cis.

Sabalenka afirmó: “es una pregunta delicada. No tengo nada en contra de ellas, pero siento que siguen teniendo una gran ventaja sobre las mujeres”.

“Y creo que no es justo para las mujeres enfrentar a hombres biológicos y no es justo que las mujeres que trabajaron toda su vida para alcanzar su límite tengan que enfrentar a un hombre, que biológicamente es más fuerte. No estoy de acuerdo con esto”, añadió.

Las declaraciones de Sabalenka vuelven a abrir el debate sobre la ventaja biológica que tendrían las mujeres trans en las competencias femeninas.

Muchos internautas aplaudieron sus declaraciones, mientras que otros han criticado sus palabras alegando que es negar que en el deporte exista la inclusión.

“Es obvio que tienen una gran ventaja”, “Las mujeres trans son mujeres y merecen respeto”, “Solo dales a las personas trans su propia liga”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, la postura de la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam coincide con las normas restrictivas impuestas por federaciones internacionales como la World Athletics, en el atletismo; y el World Aquatics en el mundo de la natación.

Estos dos entes del deporte han prohibido que las mujeres trans puedan participar en competencias femeninas.

Esto porque alegan que, pese a que las atletas trans pudieron pasar por regulaciones con testosterona, siguen teniendo ventajas biológicas.

Aryna Sabalenka

Tenis

Tenista

Transgénero

Trans

Francia se suma a la lista de países que advierten sobre riesgos de viajar a Venezuela

