Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Donald Trump

"Lo publicaremos": Trump se mostró dispuesto a dar a divulgar video de segundo ataque con sobrevivientes a narcolancha en el Caribe

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Ese segundo ataque contra personas flotando en aguas internacionales es considerado como un posible crimen de guerra por legisladores demócratas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró dispuesto este miércoles a publicar el video del segundo ataque letal contra una presunta narcolancha en el Caribe que mató a dos sobrevivientes de un primer misil.

"No sé qué es lo que tienen, pero sea lo que sea, no hay ningún problema, lo publicaremos", declaró a periodistas el mandatario republicano en el Despacho Oval, en alusión a los responsables militares de la operación.

El primer ataque estadounidense contra una lancha en el Caribe, el 2 de septiembre, se saldó con 11 personas muertas, según publicó el propio Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Recientemente la Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque en esa acción en aguas del Caribe.

Ese segundo impacto mató en el agua a sobrevivientes del primer misil.

"Hemos parado todos los botes. Los hemos eliminado", se jactó Trump.

A su juicio, cada ataque ha representado salvar "25.000 vidas de estadounidenses" gracias a la destrucción de los presuntos cargamentos de droga.

Ese segundo ataque contra personas flotando en aguas internacionales es considerado como un posible crimen de guerra por legisladores demócratas, que han prometido presionar para lograr una investigación en el Congreso.

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo nada que ver con esa decisión y responsabilizan al almirante que supervisó la operación.

Trump insistió en que "muy pronto" habrá ataques en tierra, y reveló que mantuvo una conversación muy breve con el presidente venezolano Nicolás Maduro que fue breve.

"Le dije solo un par de cosas", explicó.

"Es mucho más que una campaña de presión", añadió sin dar más detalles.

Washington considera que esos ataques serían lícitos porque declaró a los principales cárteles del narcotráfico organizaciones terroristas.

Los ataques en el Caribe han provocado al menos 80 muertos desde hace tres meses y medio.

