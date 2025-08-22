NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Colombia

Léster y Telmo, los perros antiexplosivos que murieron en ataque a helicóptero en Antioquia

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
De acuerdo con la policía, los pastores belga malinois, pertenecían al equipo de carabineros y eran reconocidos por su experiencia en operaciones de alto riesgo.

La Policía Nacional de Colombia informó sobre la muerte de dos de sus perros antiexplosivos durante el ataque al helicóptero en la vereda Los Toros de Amalfi, Antioquia.

Los héroes de cuatro patas ‘Telmo’ y ‘Léster’ se encontraban apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en dicho municipio.

Ante el hecho, la Policía Nacional lamentó la pérdida y confirmó que su muerte se suma a la de más de 60 animales al servicio de la Fuerza Pública que han sido víctimas de la violencia en el país.

Es de señalar que este jueves 21 de agosto, Colombia vivió una sangrienta ola de violencia que dejó 20 personas muertas en menos de 24 horas. El país sudamericano vivió hechos terroristas en diferentes zonas que acabaron con la vida de civiles y uniformados, reviviendo los años violentos del pasado.

El primero de los hechos tuvo lugar en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, donde fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional que se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del nordeste antioqueño.

Según los informes de las autoridades, el helicóptero tipo Black Hawk habría sido derribado por una aeronave no tripulada cargada de explosivos que presuntamente fue maniobrada por el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

