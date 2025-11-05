NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 7 muertos: "se espera que esa cifra aumente"

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
La causa del accidente está bajo investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

El martes un avión de la aerolínea UPS se estrelló en Louisville, Kentucky, poco después de despegar con destino a Honolulu, en un impactante accidente que dejó al menos siete personas muertas y varias más heridas.

"El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 pm hora local del martes 4 de noviembre, después de partir del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville en Kentucky", dijo Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) en un comunicado.

o

El avión explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona.

"Las noticias desde Louisville son duras esta noche, ya que el número de muertos ha alcanzado al menos siete, y se espera que esa cifra aumente", escribió en X el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

"Los equipos de emergencia están en el lugar y trabajando arduamente para extinguir el incendio y continuar con la investigación", publicó el gobernante local en una actualización en X.

Las imágenes compartidas en redes sociales y difundidas por medios de comunicación mostraban una enorme llama que salió el aeronave al explotar en la caída, además, en otras grabaciones se ve una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio.

La causa del accidente está bajo investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

o

El accidente, además, ocurre en medio de uno de los cierres de gobierno más largos en la historia de Estados Unidos y luego de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advertiera de un "caos masivo" debido a la falta de personal de control aéreo.

"Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo", dijo Duffy a periodistas.

En un comunicado en X, Duffy calificó las imágenes del accidente como "desgarradoras", y añadió: "Por favor, únanse a mí en oración por la comunidad de Louisville y la tripulación del vuelo afectada por este horrible accidente".

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.

