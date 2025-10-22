Video: Avioneta explotó al chocar contra el suelo luego de un intento de despegue en el aeropuerto de Paramillo, Táchira, Venezuela

Un siniestro ocurrió este miércoles en el aeropuerto de Paramillo, Táchira, Venezuela, cuando una avioneta intentaba despegar y terminó haciendo una maniobra y estrellándose contra el suelo, explotando de inmediato.

Las imágenes son impactantes de cómo la aeronave de estrella de frente contra la pista de despegue y estalla de una, dejando a los dos tripulantes muerto y un pequeño incendio en el lugar.

La avioneta que se precipitó a tierra era un tipo PAY1, matrícula YV1443 y hasta el momento se desconoce el motivo del reparo que llevó al aparato irse al suelo.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) confirmó el accidente y señaló que esto ocurrió durante la fase inicial de despegue, que se activaron los protocolos de emergencia y de rescate en la terminal aérea de manera inmediata.

“Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos (02) tripulantes a bordo”, aseveró la INAC en un comunicado.

Algunos testigos de lo ocurrido aseguraron que el accidente tendría relación con un daño en un neumático, pero esto no ha sido confirmado.

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana hicieron presencia en el lugar para apagar el incendio, resguardar el área y colaborar con la recopilación de evidencias.

