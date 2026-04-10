Astronautas difunden en su regreso asombrosa imagen en la que la Tierra se ve como una medialuna

Astronautas de la misión Artemis II difundieron en las últimas horas y en medio de su regreso a la Tierra, tras su viaje hasta la cara oculta de la Luna, una asombrosa imagen.

En la fotografía se ve una parte de la Tierra en un ángulo perfecto que semeja la forma como muchas veces se ve el satélite desde nuestro planeta.

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Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amerizar el viernes por la noche frente a las costas de California.

"Podremos empezar a alegrarnos cuando la tripulación esté a salvo" a bordo del buque encargado de recuperarla, señaló el jueves Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, durante una rueda de prensa.

"Será realmente en ese momento cuando podremos dejar que las emociones tomen el control y empezar a hablar de éxito", añadió.

Tras aventurarse a más de 406.000 km de la Tierra, más lejos que nadie antes que ellos, la cápsula Orión que transporta a los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman y al canadiense Jeremy Hansen debe posarse frente a San Diego hacia las 17H07 hora local (00H07 GMT del sábado).

El amerizaje debe coronar esta misión de diez días que hasta ahora se ha desarrollado con una ejecución perfecta.