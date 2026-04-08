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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Real Madrid

"El que no crea se puede quedar aquí": DT del Real Madrid lanza pulla a los fanáticos escépticos del conjunto 'merengue'

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Arbeloa, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Álvaro Arbeloa, entrenador de fútbol - Foto: EFE
El duelo de vuelta por los cuartos de final de la UCL entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid está programado para el miércoles 15 de abril a las 21:00 horas (hora de España) en el Allianz Arena.

Tras la derrota del Real Madrid por 1-2 ante el Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League jugado el pasado martes 7 de abril, el director técnico del conjunto 'merengue', Álvaro Arbeloa, dejó unas picantes declaraciones para la afición de la capital española.

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El plantel 'rey de Champions' recibió fuertes cuestionamientos tras perder en el Santiago Bernabéu.

Por ende, Arbeloa respondió apelando a la mística del club, asegurando que, si algún equipo puede ganar en el Allianz Arena, es el Real Madrid.

En ese sentido, el entrenador defendió la posibilidad de remontar con una declaración contundente dirigida a los escépticos.

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"El que no crea se puede quedar en Madrid, pero vamos a ir con todo a ganar a Múnich", aseveró el estratega.

Resumen de las principales acciones del partido entre el Madrid y el Múnich:

El compromiso estuvo caracterizado por un claro dominio inicial del conjunto alemán y una reacción tardía del equipo local, lo que mantiene la serie sin definir.

El Bayern impuso condiciones durante buena parte del primer tiempo. El primer gol llegó al minuto 41, cuando Luis Díaz aprovechó un desmarque en profundidad para definir con precisión y poner el 0-1.

Apenas iniciado el segundo tiempo (minuto 46), Harry Kane amplió la ventaja con el 0-2, tras una destacada acción individual y una asistencia de Michael Olise.

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En la recta final, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa logró reaccionar. Al minuto 74, Kylian Mbappé descontó con un remate tras un centro exacto de Trent Alexander-Arnold, superando finalmente a Manuel Neuer, quien había sido figura con varias atajadas importantes.

El duelo de vuelta por los cuartos de final de la UCL entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid está programado para el miércoles 15 de abril a las 21:00 horas (hora de España) en el Allianz Arena.

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