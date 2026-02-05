NTN24
Ley de Amnistía

Esto sería lo que otorgaría la ley de Amnistía que debatirá la Asamblea Nacional del régimen en Venezuela, según Reuters

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Sede de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Sede de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
De acuerdo con la agencia de noticias, el escrito incluye clemencia a los encarcelados, devolverles bienes y permitiría a los exiliados volver al país.

La agencia de noticias Reuters conoció parte del borrador de lo que sería la Ley de Amnistía propuesta por la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, y que será debatida en la ilegítima Asamblea Nacional para su aprobación.

Según publicó la agencia, el escrito otorgaría clemencia a los encarcelados por participar en protestas y criticar a figuras públicas, devolvería bienes y cancelaría medidas contra los afectados, permitiéndoles regresar al país.

o

La ley, que abarca a quienes han sido detenidos desde 1999 hasta la fecha, no otorgaría amnistía a quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción o narcotráfico.

Los delitos que estarían cubierto por esta ley de amnistía en Venezuela son: instigación a actividades ilegales, resistencia a las autoridades, daños a la propiedad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, si se cometieron en el contexto de protestas políticas y también ampara algunas infracciones cometidas por jueces, fiscales y funcionarios en ocasión de su desempeño.

La propuesta estaría reconociendo de manera indirecta que ciudadanos han sido detenidos por sus posiciones políticas y por divulgar imágenes o mensajes en redes sociales.

o

Este jueves también se conoció el texto de justificación legislativa de la nombrada "Ley de amnistía para la convivencia democrática" en el que quedan excluidos "violaciones graves" a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Este 5 de febrero se tiene previsto que la Asamblea Nacional de Venezuela, que el chavismo domina por mayoría absoluta, inicie el debate sobre la ley de amnistía general propuesta por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

