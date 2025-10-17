Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

La activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su valiente posición en la lucha de los derechos de los presos políticos, el premio reconoce a líderes femeninas mundiales que impulsan la paz global y la equidad de género.

Sairam Rivas recibió el premio como reconocimiento a la valentía de las mujeres venezolanas encarceladas por motivos políticos.

Rivas, fue detenida en 2014 durante una protesta estudiantil y permaneció encarcelada por más de 100 días, hoy en día se ha convertido en una voz activa en la denuncia de la persecución política en el país

Precisamente Sairam Rivas, integrante del comité de familiares y amigos por la libertad de presos políticos, además es pareja de Jesús Armas, quien fue secuestrado por el régimen madurista el pasado 10 de diciembre de 2024, habló con La Tarde de NTN24 al respecto de su galardón.

“Es un gran honor y me enaltece recibir este premio que destaca la lucha de tantas mujeres a lo largo de la historia de Venezuela y más de 10.000 mujeres que han estado detenidas en los últimos años, una cifra escandalosa que denota la tragedia, el horror y la violencia que han vivido tantas mujeres en Venezuela”, comentó.

Sobre las presas políticas en Venezuela, Rivas destacó: “Espero que todas sean liberadas inmediatamente porque son inocentes y pienso que para honrar a las mujeres es que apenas veamos un cambio político es comenzar a construir memoria de todos los crímenes de lesa humanidad que se han perpretado durante todo este tiempo, que quede para la historia cada una las atrocidades que hicieron para que esto no se vuelva a repetir”.