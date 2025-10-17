NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
CIA

¿Cómo son las operaciones que la CIA podría adelantar en Venezuela? "Se van a hacer con venezolanos"

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Rueda, quien trabajó con la CIA durante 28 años, habló en NTN24 sobre las operaciones en Venezuela.

Durante una entrevista con NTN24, el exagente de la CIA Luis Rueda habló sobre la operación encubierta de inteligencia que autorizó la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela.

Rueda, quien durante 28 años trabajó en la agencia central de inteligencia de Estados Unidos, aseguró que todo podría formar parte de una estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

Asimismo, dijo que los agentes, además de realizar labores de espionaje, mantienen contactos con la oposición venezolana para facilitar una transición hacia la democracia en el país.

"La CIA está autorizada a obtener inteligencia y a mantener enlaces con otros países y servicios de inteligencia (...) Para hacer algo más necesita una autorización especial para acción encubierta (...) En ese caso, pueden hacer más, como contactos con la oposición (...) Lo pueden usar como un elemento más de presión contra Maduro", comentó.

En cuanto a las operaciones que ejecuta la CIA, Rueda aseguró que existen varios tipos: "Hay dos clases de operaciones, las clandestinas, cuando las acciones no se conocen (...) y las encubiertas, cuando el hecho de que EE.UU. está involucrado no se conoce, pero la acción sí".

Sobre las acciones puntuales de la CIA en Venezuela, aseguró que se estaría adelantando con agentes venezolanos, quienes estarían siendo reclutados por Estados Unidos.

"Se va a hacer con venezolanos, siempre es mejor usar las personas del país en el que se está operando porque pueden moverse y operar sin llamar la atención. Si mandamos americanos llamarían la atención. La mayoría de las operaciones son con venezolanos que están en Venezuela", añadió.

Rueda, quien se incorporó a la agencia en 1981 y realizó misiones en Latinoamérica e Irak durante tres décadas, reveló que la inteligencia venezolana ya estaría en coordinación con la dirección de inteligencia cubana, con la que mantiene una estrecha colaboración, para intentar boicotear el trabajo de la CIA.

