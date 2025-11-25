NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
MLB

Estos son los cuatro peloteros venezolanos nominanos al Salón de la Fama de la MLB

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Bob Abreu, exgrandeliga / Foto: EFE
Los resultados de las votaciones se darán a conocer el 20 de enero de 2026.

Ya fueron anunciadas las nominaciones para el Salón de la Fama del Beisbol de 2026 de las Ligas Mayores, entre los que se encuentran cuatro peloteros venezolanos.

Los venezolanos que figuran entre los nominados son: el jardinero Bob Abreu, el lanzador Félix Hernández, el cerrador Francisco Rodríguez y el campocorto Omar Vizquel.

El Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, es "el lugar donde las leyendas de este deporte viven para siempre".

o

Para poder ingresar en este lugar, los peloteros lo hacen a través de la boleta que emiten los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) o mediante las boletas del Comité de Era, antes conocido como Comité de Veteranos.

La lista completa de los nominados:

-Bob Abreu
-Félix Hernández
-Francisco Rodríguez
-Omar Vizquel
-Cole Hamels
-Chase Utley
– Shin-Soo Choo
-Torii Hunter
-Matt Kemp
-Howie Kendrick
-Nick Markanos
-Edwin Encarnación
-Gio González
-Alex Gordon
-Carlos Beltrán
-Hunter Pence
-Daniel Murphy
-Andy Pettite
-Rick Porcello
-Andruw Jones
-Alex Rodríguez
-Manny Ramírez
-Jimmy Rollins
-Dustin Pedroia
-Mark Buehrle
-David Wright
-Torii Hunter

Para poder ingresar en el Salón de la Fama de Beisbol 2026, los candidatos necesitan un voto en 12 de las 16 boletas emitidas, lo que representa el 75 %.

Los favoritos de este año son Carlos Beltrán, quien en las votaciones de 2025 alcanzó 70,3 % de los votos. Mientras que el segunda base Chase Utley alcanzó 39,8 %, de acuerdo con una nota publicada por la MLB el 17 de noviembre.

En cuanto a los peloteros venezolanos, Félix Hernández debutó en la boleta con el 20,6 % en 2025, mientras que Omar Vizquel obtuvo 19,8 % de los votos, seguido de Bob Abreu con 19,5 % y Francisco Rodríguez con 10,2 %.

