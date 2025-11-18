Se conoce la lista de las 12 selecciones que serán cabeza de grupos del Mundial de 2026: ¿le alcanzó a Colombia?

Finalizadas las eliminatorias mundialistas, se conocieron las 12 selecciones que serán cabeza de serie de la próxima Copa del Mundo que se disputará en territorio norteamericano entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

Los seleccionados de Canadá, México y Estados Unidos fueron los primeros en asegurarse un lugar como líderes de serie debido a que son los países organizadores y anfitriones del certamen mundialista.

Los otros nueve combinados aseguraron su lugar como cabezas de serie del torneo más importante del fútbol, gracias a la suma de puntos y ubicación en el ranking FIFA.

En ese sentido, las otras selecciones que se llevaron el privilegio de ser líderes de grupo en el próximo sorteo de la Copa del Mundo que se celebrará el próximo 5 de diciembre son: España, líder del escalafón, seguido de Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Aunque según el ranking FIFA, Italia es la novena selección en el escalafón y su similar de Alemania, décima, se otorgó este privilegio a los alemanes, quienes clasificaron de manera directa al Mundial, mientras que los italianos deberán disputar el repechaje.

En este sentido, Colombia, que tenía una mínima opción de ser líder de grupo, tendrá que conformarse con integrar el bombo 2 en el sorteo.

De momento, los únicos equipos que conocen de manera preliminar cuáles serían sus sedes durante la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026 son México, a quien se le asignó el Grupo A; Canadá, la serie B; y Estados Unidos, el Grupo D.

Estas son las selecciones que serán cabezas de serie del Mundial 2026

México Canadá Estados Unidos España Argentina Francia Inglaterra Portugal Países Bajos Brasil Bélgica Alemania

Asimismo, se definieron los cuatro bombos de las 16 selecciones de la UEFA que se enfrentarán en la repesca por los últimos cuatro cupos que se otorgan a esta confederación. El sorteo de los encuentros se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre.

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania.

Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia.

Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia y Kosovo.

Bombo 4: Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.