Miércoles, 22 de octubre de 2025
Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Desde el regreso de Trump al poder, la lucha contra el narcotráfico ha sido una prioridad en la agenda internacional de los Estados Unidos.

Este miércoles, el reconocido medio estadounidense The Washington Post publicó un artículo en el que, según fuentes del gobierno de Trump, ya estaría tomada la decisión de eliminar a narcotraficantes en el mar Caribe y “a su líder, Nicolás Maduro”.

El diario estadounidense afirma en su artículo que fuentes cercanas al Pentágono y a la Casa Blanca le comentaron que desde la administración Trump ya se habría decidió "eliminar" a Maduro de su puesto de poder dentro del régimen venezolano, así como también deshacerse de los traficantes en el mar Caribe.

De acuerdo con el medio, el funcionario estadounidense le comentó que: “al final del día, si usted tiene la autoridad para eliminar a los traficantes del cartel puede eliminar al jefe del cartel”.

La fuente le habría asegurado a The Washington Post que, tras declarar a Maduro como un cabecilla del Cartel de los Soles, la administración Trump considera que “realmente no hay vuelta atrás a menos que Maduro esencialmente no esté en el poder”.

o

El artículo llega en un momento en el que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumenta con el paso del tiempo.

Esto porque la unión americana ha aumentado sus esfuerzos por desmantelar al Cartel de los Soles y los otros grupos criminares que operan en el Caribe.

La administración busca interrumpir las operaciones del Cártel de los Soles, cortando sus rutas de tráfico y reduciendo su capacidad financiera.

La escalada militar incrementa y con ella crece la preocupación de posibles operaciones estadounidenses cerca a Venezuela.

Hace unos días, un funcionario del Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de Estados Unidos cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones.

Al ser consultado sobre las recientes maniobras de bombarderos b-52 y helicópteros del regimiento de aviación de operaciones especiales número 160 en el mar Caribe, explicó que se trata de acciones “rutinarias” dentro de su estrategia global de disuasión.

“El Comando Estratégico de EE. UU., sus componentes y unidades subordinadas realizan rutinariamente operaciones globales en coordinación con otros comandos combatientes, servicios y agencias gubernamentales estadounidenses”, precisó el funcionario del Pentágono.

Indicó que estas agencias gubernamentales estadunidenses están para "disuadir, detectar y, de ser necesario, derrotar ataques estratégicos contra Estados Unidos y sus aliados”.

Asimismo, el funcionario añadió que “para perseverar la seguridad operativa, no se discuten detalles sobre ejercicios u operaciones”.

